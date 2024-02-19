Супруга российского оппозиционера Алексея Навального, Юлия, обратилась к россиянам с призывом к уничтожению режима диктатора Владимира Путина.
Юлия Навальная обвинила Путина в убийстве своего мужа
По мнению жены Алексея Навального, именно глава Кремля отдал приказ убить ее мужа.
По ее словам, Путин забрал Навального не только у нее, но и у россиян, желая убить вместе с ним надежды на другую Россию и ее будущее.
Юлия Навальная также добавила, что "Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток". Она подчеркнула, что диктатор не смог его сломать, поэтому решил "трусливо убить".
Навальная призывает россиян уничтожить режим Путина
По мнению жены оппозиционера, единственное, что она и другие россияне могут сделать сейчас, это продолжать бороться.
Более того, Юлия Навальная призвала всю РФ к восстанию против Кремля.
Жена оппозиционера хочет, чтобы народ РФ наконец-то активно начал бороться за свою страну, в которой не будет больше Путина и его приспешников.
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