Жена Навального призывает россиян восстать против Путина — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Жена Навального призывает россиян восстать против Путина — видео

Юлия Навальная
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Источник:  online.ua

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального, Юлия, обратилась к россиянам с призывом к уничтожению режима диктатора Владимира Путина.

Юлия Навальная обвинила Путина в убийстве своего мужа

По мнению жены Алексея Навального, именно глава Кремля отдал приказ убить ее мужа.

По ее словам, Путин забрал Навального не только у нее, но и у россиян, желая убить вместе с ним надежды на другую Россию и ее будущее.

Юлия Навальная также добавила, что "Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток". Она подчеркнула, что диктатор не смог его сломать, поэтому решил "трусливо убить".

Так же подло и трусливо они сейчас скрывают его тело, не показывают его матери, не отдают, жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского "Новичка" (яды — ред.)".

Юлия Навально

Юлия Навально

Жена оппозиционера Алексея Навального

Навальная призывает россиян уничтожить режим Путина

По мнению жены оппозиционера, единственное, что она и другие россияне могут сделать сейчас, это продолжать бороться.

Более того, Юлия Навальная призвала всю РФ к восстанию против Кремля.

Надо бороться больше, ожесточеннее, яростнее, чем раньше. Я знаю: кажется, что больше уже невозможно, но нужно больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому безумному режиму, по Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну, — заявила она.

Жена оппозиционера хочет, чтобы народ РФ наконец-то активно начал бороться за свою страну, в которой не будет больше Путина и его приспешников.

Сражайтесь и не сдавайтесь. Я не боюсь — и вы ничего не бойтесь, — заявила Юлия Навальная.

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