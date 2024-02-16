Президент США Джо Байден в официальном видеообращении заявил, что он «возмущен», но «не удивлен» новостью о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.
Байден отреагировал на смерть Навального
Выступая в Белом доме, президент США сказал, что, «как и миллионы людей во всем мире», он «не удивлен и возмущен сообщениями о смерти» Алексея Навального.
На прямой вопрос, считает ли он смерть Навального "убийством", президент США ответил:
Президент отметил, что Навальный мог бы прожить свою жизнь «благополучно в эмиграции», но вернулся в Россию через свою веру в свою страну и свой народ, хотя он знал, что его могут заключить в тюрьму или убить.
Смерть Навального: что известно
Руководство российской тюрьмы сообщило, что 16 февраля Навальный "чувствовал себя плохо" после прогулки и "почти сразу" упал в обморок.
Были проведены реанимационные мероприятия, но врачи скоро констатировали смерть.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что ее команда не может подтвердить информацию, предоставленную пенитенциарной службой, добавив, что адвокат Навального следует в исправительную колонию в городе Харп.
За день до смерти Навальный появился в зале суда из-за прямой видеосвязи из тюрьмы, выглядя здоровым. На видео даже слышно, как Навальный шутил с судьей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-