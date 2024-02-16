Президент США Джо Байден в официальном видеообращении заявил, что он «возмущен», но «не удивлен» новостью о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Байден отреагировал на смерть Навального

Выступая в Белом доме, президент США сказал, что, «как и миллионы людей во всем мире», он «не удивлен и возмущен сообщениями о смерти» Алексея Навального.

Не ошибитесь. Путин ответственен за смерть Навального. Путин ответственен. Произошедшее и развивающееся является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого не нужно обманывать ни в России, ни дома, ни где бы то ни было в мире. Путин не только нацелен на граждан других стран, как мы видели в том, что сейчас происходит в Украине, он также совершает ужасающие преступления против собственного народа. Поделиться

На прямой вопрос, считает ли он смерть Навального "убийством", президент США ответил:

Нет сомнения, что смерть Навального есть следствие того, что сделали Путин и его головорезы. Джо Байден

Люди по всей России и всему миру сегодня оплакивают Навального. Он был многим, чем не был Путин. Он был храбр. Он был принципиальным... преданным делу построения России, где существовало бы верховенство права и применялось везде, и развивалась вера в то, что Россия, какой он ее знал, была делом, за которое следует бороться и, очевидно, даже умереть. Поделиться

Президент отметил, что Навальный мог бы прожить свою жизнь «благополучно в эмиграции», но вернулся в Россию через свою веру в свою страну и свой народ, хотя он знал, что его могут заключить в тюрьму или убить.

Смерть Навального: что известно

Руководство российской тюрьмы сообщило, что 16 февраля Навальный "чувствовал себя плохо" после прогулки и "почти сразу" упал в обморок.

Были проведены реанимационные мероприятия, но врачи скоро констатировали смерть.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что ее команда не может подтвердить информацию, предоставленную пенитенциарной службой, добавив, что адвокат Навального следует в исправительную колонию в городе Харп.

За день до смерти Навальный появился в зале суда из-за прямой видеосвязи из тюрьмы, выглядя здоровым. На видео даже слышно, как Навальный шутил с судьей.