Жена Навального на Мюнхенской конференции призвала наказать Путина за смерть ее мужа.
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Жена Навального на Мюнхенской конференции призвала наказать Путина за смерть ее мужа.

Юлия Навальная
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Жена оппозиционного российского политика Алексея Навального выступила с сильным заявлением на фоне распространения информации о смерти ее мужа.

Юлия Навальная обвинила Путина в вероятной смерти мужа

Навальная, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметила, что если смерть ее мужа подтвердится официально, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин и его окружение будут нести ответственность за это.

Она отметила, что не может доверять российским информационным источникам, поскольку кремлевские СМИ постоянно распространяют ложь.

Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинское правительство знали, что они понесут наказание за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и моим мужем. И этот день наступит очень скоро, – предупредила Навальная.

Она призвала мировое сообщество сплотиться вокруг борьбы со злом.

Что не так с официальной версией смерти Навального

Российское издание "Новая газета" обнародовало выводы врача-реаниматолога Александра Полупанова, проводившего лечение оппозиционного политика Алексея Навального, по поводу официальной версии его вероятной смерти.

В частности, Полупанов был среди медиков, ехавших из Москвы в Омскую больницу после отравления Навального в 2020 году.

Среди прочего врач отмечает, что распространенную в российских СМИ версию смерти Навального в результате тромбоэмболии невозможно подтвердить, ведь не проводилось никаких медицинских процедур для определения этого диагноза при жизни политика, и после вероятной смерти также не проводилось вскрытие.

То, что пишут в СМИ и заявляют в ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия, невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания и не было проведено вскрытие. А то, как они описывают, что он почувствовал себя плохо, приехала скорая помощь, и они делают вывод, что оторвавшийся тромб – такой вывод можно сделать только по результатам вскрытия, – объясняет Полупанов.

Полупанов подчеркнул, что у оппозиционера не было риска для образования тромбоэмболии, когда он осматривал его в 2020 году.

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