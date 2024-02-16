Жена оппозиционного российского политика Алексея Навального выступила с сильным заявлением на фоне распространения информации о смерти ее мужа.
Юлия Навальная обвинила Путина в вероятной смерти мужа
Навальная, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметила, что если смерть ее мужа подтвердится официально, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин и его окружение будут нести ответственность за это.
Она отметила, что не может доверять российским информационным источникам, поскольку кремлевские СМИ постоянно распространяют ложь.
Она призвала мировое сообщество сплотиться вокруг борьбы со злом.
Что не так с официальной версией смерти Навального
Российское издание "Новая газета" обнародовало выводы врача-реаниматолога Александра Полупанова, проводившего лечение оппозиционного политика Алексея Навального, по поводу официальной версии его вероятной смерти.
В частности, Полупанов был среди медиков, ехавших из Москвы в Омскую больницу после отравления Навального в 2020 году.
Среди прочего врач отмечает, что распространенную в российских СМИ версию смерти Навального в результате тромбоэмболии невозможно подтвердить, ведь не проводилось никаких медицинских процедур для определения этого диагноза при жизни политика, и после вероятной смерти также не проводилось вскрытие.
Полупанов подчеркнул, что у оппозиционера не было риска для образования тромбоэмболии, когда он осматривал его в 2020 году.
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