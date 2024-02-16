По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российского оппозиционера Алексея Навального убил диктатор Владимир Путин.
Зеленский заявил, что Путин убил Навального
С заявлением по этому поводу глава государства выступил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем
По словам украинского лидера, российский диктатор должен все проиграть, а также ответить за свои преступления.
Что известно о смерти Навального
16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
Многие российские оппозиционные силы утверждают, что это было убийство, которое заказал Кремль.
С заявлением также выступил адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев:
Семья оппозиционера от комментариев тоже отказывается и его смерть не подтверждает.
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