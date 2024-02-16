Зеленский заявил, что Путин убил Навального

С заявлением по этому поводу глава государства выступил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем

Путин всегда убивает. Он сам по себе и есть война. Он не остановится, его можно только остановить и только в сотрудничестве. Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный, очевидно, он убит Путиным, как и тысячи замученных из-за одного этого существа. Ему все равно, кто погибнет, чтобы он сохранил свои позиции. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, российский диктатор должен все проиграть, а также ответить за свои преступления.

Что известно о смерти Навального

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Навальный после прогулки в ЯНАО почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает УФСИН в регионе. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, — сказано в заявлении. Поделиться

Многие российские оппозиционные силы утверждают, что это было убийство, которое заказал Кремль.

С заявлением также выступил адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев:

По решению семьи Алексея Навального, я вообще ничего не комментирую… Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было хорошо. Поделиться

Семья оппозиционера от комментариев тоже отказывается и его смерть не подтверждает.