16 февраля власти РФ официально заявили о смерти оппозиционера Алексея Навального. Он скончался после прогулки в исправительной колонии. Редакция online.ua собрала самые важные и интересные факты политической карьеры "главного врага" диктатора Владимира Путина.

Кто такой Навальный и что важно о нем знать

Алексей Навальный – один из самых известных российских оппозиционных политиков, которого в стране-агрессорке привыкли величать “главным врагом” главы Кремля.

Отец Навального украинец родом из села Залесье Киевской области. Сам политик о себе рассказывал, что он наполовину украинце и наполовину россиянин, а большая часть его родственников живет в Украине.

Также сообщалось, что во время резни в Буче погиб родственник российского оппозиционера.

Как известно, именно Навальный очень много раз организовывал массовые протесты против коррупции в России и непосредственно режима Путина.

Также Навальный был лидером "Фонда борьбы с коррупцией", активно проводившего расследование с целью разоблачения коррупционных схем в РФ.

Самыми популярными его расследованиями были те, что касалось богатств диктатора Путина, экс-президента РФ Дмитрия Медведева и людей из их окружения, которые десятилетиями разворовывали бюджетные деньги.

Отравление и заключение Алексея Навального

20 августа 2020 года Алексей Навальный был отравлен в самолете, когда тот возвращался из Томска в Москву.

Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим агентом «Новичок» и госпитализирован в тяжелом состоянии. После этого он впал в кому.

24 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» для лечения.

Фото: Навальный с семьей в больнице после покушения

23 сентября его выписали из больницы, а 17 января 2021 года вернулся в Россию. Силовики задержали Навального в аэропорту, что повлекло за собой массовые протесты по всей стране.

Зимой 2021 года российские власти отправили лидера "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев. В 2022 году ему увеличили срок, прибавив еще девять лет лишения свободы, обвинив в мошенничестве. В июне в РФ начался над Навальным новый процесс – оппозиционера обвинили в "экстремизме". Поделиться

Навальный и Украина. Что оппозиционер говорил о войне, Крыме и Майдане

Со стороны российского оппозиционера всегда звучали неоднозначные заявления об Украине: были случаи, когда он поддерживал украинский народ, а также и те, когда политик высказывал четко прокремлевскую позицию.

Например, в январе 2014 года партия «Народный Альянс» во главе с А. Навальным выразила поддержку участникам Революции Достоинства и осудила силовой сценарий подавления акции протеста со стороны властей.

Более того, Навальный утверждал, что членство Украины в Евросоюзе не противоречит интересам России, которая также должна двигаться к европейским ценностям.

Что также интересно, Навальный не поддерживал захват Россией Крыма, однако также заявлял, что считает полуостров частью России.

Оппозиционер цинично подчеркивал, что «Крым – не бутерброд с колбасой», чтобы его туда-сюда возвращать, однако впоследствии просил прощения за свою "неудачную метафору".

9 июня 2017 Навальный признал, что на Донбассе воюют российские войска и пообещал вывести их, если станет президентом России.

31 мая 2018 года опубликовал обращение к российским властям с призывом освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

24 февраля 2022 года Навальный подверг резкой критике полномасштабное вторжение РФ в Украину. Оппозиционер был убежден в том, что эта война – попытка Путина отвлечь внимание граждан России от внутренних проблем и прикрыть их ограбление со стороны властей.

Более того, во время войны Навальный изменил свою позицию по Крыму и заявил, что границы Украины определены конституцией 1991 года, и Россия должна их признать.

Навальный многократно призвал к безусловной победе Украины в войне против РФ.