16 лютого влада РФ офіційно заявила про смерть опозиціонера Олексія Навального. Він помер після прогулянки у виправній колонії. Редакція online.ua зібрала найважливіші та найцікавіші факти політичної кар'єри “головного ворога” диктатора Володимира Путіна.

Хто такий Навальний та що важливо про нього знати

Олексій Навальний — один з найвідоміших російських опозиційних політиків, якого у країні-агресорці звикли величати “головним ворогом” очільника Кремля.

Батько Навального українець родом з села Залісся на Київщині. Сам політик про себе розповідав, що він є наполовину українцем і наполовину росіянином, а більша частина родичів живе в Україні.

Також під час різанини у Бучі загинув родич російського опозиціонера.

Як відомо, саме Навальний дуже багато разів організовував масові протести проти корупції в Росії та безпосередньо режиму Путіна.

Також Навальний був лідером "Фонду боротьби з корупцією", який активно проводив розслідування з метою викриття корупційних схем у РФ.

Найпопулярнішими його розслідуваннями були ті, що стосувалися статків диктатора Путіна, експрезидента РФ Дмитра Медведєва та людей з їхнього оточення, які десятиліттями розкрадали бюджетні гроші.

Отруєння та ув’язнення Олексія Навального

20 серпня 2020 року Олексія Навального отруїли у літаку, коли той повертався з Томська до Москви.

Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичним агентом «Новичок» та госпіталізований у важкому стані. Після цього він впав у кому.

24 серпня опозиціонера перевезли у берлінську клініку «Шаріте» на лікування.

Фото: Навальний з родиною в лікарні після замаху

23 вересня його виписали із лікарні], а 17 січня 2021 повернувся до Росії. Силовики затримали Навального в аеропорті, що спричинило масові протести по всій країні.

Взимку 2021 року російська влада відправила лідера "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального до в'язниці на два роки і вісім місяців. У 2022 році йому збільшили термін, додавши ще дев'ять років позбавлення волі, звинувативши в шахрайстві. У червні у РФ почався над Навальним новий процес — опозиціонера звинуватили в "екстремізмі". Поширити

Навальний та Україна. Що опозиціонер говорив про війну, Крим та Майдан

З боку російського опозиціонера завжди лунали неоднозначні заяви про Україну: були випадки, коли він підтримував український народ, а також ті, коли висловлював чітко прокремлівську позицію.

До прикладу, у січні 2014 року партія «Народний Альянс» на чолі з О. Навальним висловила підтримку учасникам Революції Гідності та засудила силовий сценарій придушення акції протесту з боку влади.

Ба більше, Навальний стверджував, що членство України в Євросоюзі не суперечить інтересам Росії, яка також має рухатися до європейських цінностей.

Що також цікаво, Навальний не підтримував захоплення Росією Криму, однак також заявляв, що вважає півострів частиною Росії, що залишиться нею і в найближчому майбутньому до складу України не повернеться.

Опозиціонер цинічно наголошував, що «Крим — не бутерброд з ковбасою», щоб його туди-сюди повертати, однак згодом просив вибачення за свою “невдалу метафору”.

9 червня 2017 року Навальний визнав, що на Донбасі воюють російські війська і пообіцяв вивести їх, якщо стане президентом Росії.

31 травня 2018 року опублікував звернення до російської влади із закликом звільнити ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

24 лютого 2022 року різко Навальник різко розкритикував повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Опозиціонер був переконаний у тому, що ця війна — спроба Путіна відвернути увагу громадян Росії від внутрішніх проблем та прикрити їхнє пограбування з боку влади.

Ба більше, під час війни Навальний змінив свою позицію щодо Криму та заявив, що кордони України визначені конституцією 1991 року, і Росія має їх визнати.

Навальний багато разів закликав до безумовної перемоги України у війні проти РФ.