На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російського опозиціонера Олексія Навального вбив диктатор Володимир Путін.
Зеленський заявив, що Путін вбив Навального
З заявою з цього приводу глава держави виступив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем
За словами українського лідера, російський диктатор повинен все програти, втратити, а також відповісти за свої злочини.
Що відомо про смерть Навального
16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
Чимало російських опозиційних сил стверджують, що це було вбивство, яке замовив Кремль.
З заявою також виступив адвокат Олексія Навального Леонід Соловйов:
Родина опозиціонера від коментарів також відмовляється та його смерть не підтверджує.
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