Смерть Навального. З'явилася перша реакція Зеленського
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Смерть Навального. З'явилася перша реакція Зеленського

Володимир Зеленський
Зеленський

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російського опозиціонера Олексія Навального вбив диктатор Володимир Путін.

Зеленський заявив, що Путін вбив Навального

З заявою з цього приводу глава держави виступив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Путін завжди вбиває. Він сам по собі і є війна. Він не зупиниться, його можна лише зупинити і лише у співпраці. Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний, очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі замучених і закатованих через одну цю істоту. Йому байдуже, хто загине, щоб він зберіг свої позиції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами українського лідера, російський диктатор повинен все програти, втратити, а також відповісти за свої злочини.

Що відомо про смерть Навального

16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого, — йдеться в заяві.

Чимало російських опозиційних сил стверджують, що це було вбивство, яке замовив Кремль.

З заявою також виступив адвокат Олексія Навального Леонід Соловйов:

За рішенням сім'ї Олексія Навального, я взагалі нічого не коментую. Зараз знаємося. Адвокат у Олексія був у середу. Все тоді було гаразд.

Родина опозиціонера від коментарів також відмовляється та його смерть не підтверджує.

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