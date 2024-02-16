Зеленський заявив, що Путін вбив Навального

З заявою з цього приводу глава держави виступив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Путін завжди вбиває. Він сам по собі і є війна. Він не зупиниться, його можна лише зупинити і лише у співпраці. Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний, очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі замучених і закатованих через одну цю істоту. Йому байдуже, хто загине, щоб він зберіг свої позиції. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, російський диктатор повинен все програти, втратити, а також відповісти за свої злочини.

Що відомо про смерть Навального

16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого, — йдеться в заяві. Поширити

Чимало російських опозиційних сил стверджують, що це було вбивство, яке замовив Кремль.

З заявою також виступив адвокат Олексія Навального Леонід Соловйов:

За рішенням сім'ї Олексія Навального, я взагалі нічого не коментую. Зараз знаємося. Адвокат у Олексія був у середу. Все тоді було гаразд. Поширити

Родина опозиціонера від коментарів також відмовляється та його смерть не підтверджує.