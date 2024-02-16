Дружина опозиційного російського політика Олексія Навального виступила із потужною заявою на тлі поширення інформації про смерть її чоловіка.
Юлія Навальна звинуватила Путіна у ймовірній смерті свого чоловіка
Навальна під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки зазначила, що якщо смерть її чоловіка підтвердиться офіційно, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін та його оточення нестимуть відповідальність за це.
Вона зазначила, що не може довіряти російським інформаційним джерелам, оскільки кремлівські ЗМІ постійно поширюють брехню.
Вона закликала світову спільноту згуртуватись навколо боротьби зі злом.
Що не так із офіційною версією смерті Навального
Російське видання "Нова газета" оприлюднило висновки лікаря-реаніматолога Олександра Полупанова, який проводив лікування опозиційного політика Олексія Навального, стосовно офіційної версії його ймовірної смерті.
Зокрема, Полупанов був серед медиків, які риїхали з Москви в Омську лікарню після отруєння Навального в 2020 році.
Серед іншого лікар зазначає, що поширену у російських ЗМІ версію смерті Навального в результаті тромбоемболії неможливо підтвердити, адже не проводилось ніяких медичних процедур для визначення цього діагнозу за життя політика, та після йомовірної смерті також не проводився розтин.
Полупанов підкреслив, що у опозиціонера не було ризиків для утворення тромбоемболії, коли він оглядав його в 2020 році.
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