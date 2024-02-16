Юлія Навальна звинуватила Путіна у ймовірній смерті свого чоловіка

Навальна під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки зазначила, що якщо смерть її чоловіка підтвердиться офіційно, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін та його оточення нестимуть відповідальність за це.

Вона зазначила, що не може довіряти російським інформаційним джерелам, оскільки кремлівські ЗМІ постійно поширюють брехню.

Але якщо це правда, я хочу, щоб Путін, усе його оточення, путінський уряд знали, що вони понесуть покарання за те, що вони зробили з нашою країною, з моєю сім'єю і моїм чоловіком. І цей день настане дуже скоро, - попередила Навальна. Поширити

Вона закликала світову спільноту згуртуватись навколо боротьби зі злом.

Що не так із офіційною версією смерті Навального

Російське видання "Нова газета" оприлюднило висновки лікаря-реаніматолога Олександра Полупанова, який проводив лікування опозиційного політика Олексія Навального, стосовно офіційної версії його ймовірної смерті.

Зокрема, Полупанов був серед медиків, які риїхали з Москви в Омську лікарню після отруєння Навального в 2020 році.

Серед іншого лікар зазначає, що поширену у російських ЗМІ версію смерті Навального в результаті тромбоемболії неможливо підтвердити, адже не проводилось ніяких медичних процедур для визначення цього діагнозу за життя політика, та після йомовірної смерті також не проводився розтин.

Те, що пишуть в ЗМІ і заявляють у ФСВП, що у Навального відірвався тромб і це була тромбоемболія, неможливо підтвердити, тому що не було проведено ніяких прижиттєвих маніпуляцій для визначення цього захворювання і не було проведено розтин. А те, як вони описують, що він відчув себе погано, приїхала швидка допомога, і вони роблять висновок, що відірвався тромб - такий висновок можна зробити тільки за результатами розтину, - пояснює Полупанов. Поширити