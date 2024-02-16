Смерть Навального: реакція світових лідерів

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала смерть Навального “похмурим нагадуванням про те, що таке Путін і його режим“.

Глибоко стурбована і засмучена новиною про смерть Олексія Навального. Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу. Похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим. Об’єднаймося в нашій боротьбі за захист свободи та безпеки тих, хто наважується виступити проти самодержавства. Поширити

Deeply disturbed and saddened by news of the death of Alexei Navalny.



Putin fears nothing more than dissent from his own people.



A grim reminder of what Putin and his regime are all about.



Let's unite in our fight to safeguard the freedom and safety of those who dare to… pic.twitter.com/YoIbS7XbdX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що у “Росії є серйозні питання, на які потрібно відповісти“

Засмучений і стурбований повідомленнями про смерть Олексія Навального. У Росії є серйозні питання, на які потрібно відповісти. Навальний був сильним голосом за свободу та демократію; НАТО та союзники давно вимагали його звільнення. Мої думки з його родиною та близькими. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Saddened & concerned by the reports of Alexei Navalny's death. Russia has serious questions to answer. Navalny has been a strong voice for freedom & democracy; NATO & Allies had long called for his release. My thoughts are with his family & loved ones. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 16, 2024

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Навального “найзатятішим поборником російської демократії, який протягом усього життя демонстрував неймовірну мужність“.

Це жахлива новина. Як найзатятіший поборник російської демократії, Олексій Навальний протягом усього життя демонстрував неймовірну мужність. Мої думки з його дружиною і народом Росії, для якого це величезна трагедія. Поширити

This is terrible news. As the fiercest advocate for Russian democracy, Alexei Navalny demonstrated incredible courage throughout his life.



My thoughts are with his wife and the people of Russia, for whom this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 16, 2024

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що смерть Навального показує, “як змінилася Росія і який режим при владі в Москві“.

Я глибоко засмучений смертю Олексія Навального. Він виступав за демократію та свободу в Росії — і, очевидно, поплатився за свою мужність життям. Ця страшна новина ще раз показує, як змінилася Росія і який режим при владі в Москві. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

I am deeply saddened by the death of Alexei Navalny. He stood up for democracy and freedom in Russia - and apparently paid for his courage with his life. This terrible news shows once again how Russia has changed and what kind of regime is in power in Moscow. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс написав, “що б ви не думали про Олексія Навального як про політика, він щойно був жорстоко вбитий Кремлем”.

Що б ви не думали про Олексія Навального як про політика, він просто був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що слід знати про справжню природу нинішнього режиму Росії. Мої співчуття родині та друзям. Поширити

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 16, 2024

Смерть Навального: що відомо

16 лютого у російській колонії заявили про смерть Олексія Навального.

Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого, — цитують росЗМІ. Поширити

Адвокат Навального вилетів в селище Харп, де розташована колонія.