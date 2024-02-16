Нагадування, що таке Путін. Перші реакції світових лідерів на смерть Навального
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Нагадування, що таке Путін. Перші реакції світових лідерів на смерть Навального

Навальний
Джерело:  online.ua

Низка світових лідерів відреагувала на інформацію про смерть ув'язненого політика Олексія Навального у російській колонії.

Смерть Навального: реакція світових лідерів

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала смерть Навального “похмурим нагадуванням про те, що таке Путін і його режим“.

Глибоко стурбована і засмучена новиною про смерть Олексія Навального. Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу. Похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим. Об’єднаймося в нашій боротьбі за захист свободи та безпеки тих, хто наважується виступити проти самодержавства.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що у “Росії є серйозні питання, на які потрібно відповісти“

Засмучений і стурбований повідомленнями про смерть Олексія Навального. У Росії є серйозні питання, на які потрібно відповісти. Навальний був сильним голосом за свободу та демократію; НАТО та союзники давно вимагали його звільнення. Мої думки з його родиною та близькими.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Навального “найзатятішим поборником російської демократії, який протягом усього життя демонстрував неймовірну мужність“.

Це жахлива новина. Як найзатятіший поборник російської демократії, Олексій Навальний протягом усього життя демонстрував неймовірну мужність. Мої думки з його дружиною і народом Росії, для якого це величезна трагедія.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що смерть Навального показує, “як змінилася Росія і який режим при владі в Москві“.

Я глибоко засмучений смертю Олексія Навального. Він виступав за демократію та свободу в Росії — і, очевидно, поплатився за свою мужність життям. Ця страшна новина ще раз показує, як змінилася Росія і який режим при владі в Москві.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс написав, “що б ви не думали про Олексія Навального як про політика, він щойно був жорстоко вбитий Кремлем”.

Що б ви не думали про Олексія Навального як про політика, він просто був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що слід знати про справжню природу нинішнього режиму Росії. Мої співчуття родині та друзям.

Смерть Навального: що відомо

16 лютого у російській колонії заявили про смерть Олексія Навального.

Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого, — цитують росЗМІ.

Адвокат Навального вилетів в селище Харп, де розташована колонія.

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