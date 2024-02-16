Низка світових лідерів відреагувала на інформацію про смерть ув'язненого політика Олексія Навального у російській колонії.
Смерть Навального: реакція світових лідерів
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала смерть Навального “похмурим нагадуванням про те, що таке Путін і його режим“.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що у “Росії є серйозні питання, на які потрібно відповісти“
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Навального “найзатятішим поборником російської демократії, який протягом усього життя демонстрував неймовірну мужність“.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що смерть Навального показує, “як змінилася Росія і який режим при владі в Москві“.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс написав, “що б ви не думали про Олексія Навального як про політика, він щойно був жорстоко вбитий Кремлем”.
Смерть Навального: що відомо
16 лютого у російській колонії заявили про смерть Олексія Навального.
Адвокат Навального вилетів в селище Харп, де розташована колонія.
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