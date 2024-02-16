Смерть Навального: реакция мировых лидеров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала смерть Навального "мрачным напоминанием о том, что такое Путин и его режим".

Глубоко озабочена и расстроена новостью о смерти Алексея Навального. Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа. Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Объединимся в нашей борьбе за защиту свободы и безопасности тех, кто решается выступить против самодержавия. Поделиться

Deeply disturbed and saddened by news of the death of Alexei Navalny.



Putin fears nothing more than dissent from his own people.



A grim reminder of what Putin and his regime are all about.



Let's unite in our fight to safeguard the freedom and safety of those who dare to… pic.twitter.com/YoIbS7XbdX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что у России есть серьезные вопросы, на которые нужно ответить

Расстроен и озабочен сообщениями о смерти Алексея Навального. У России есть серьезные вопросы, на которые нужно ответить. Навальный был сильным голосом за свободу и демократию; НАТО и союзники давно требовали его увольнения. Мои мысли с его семьей и близкими. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Saddened & concerned by the reports of Alexei Navalny's death. Russia has serious questions to answer. Navalny has been a strong voice for freedom & democracy; NATO & Allies had long called for his release. My thoughts are with his family & loved ones. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 16, 2024

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Навального "самым ярым поборником российской демократии, который на протяжении всей жизни демонстрировал невероятное мужество".

Это ужасная новость. Как самый ярый поборник российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его супругой и народом России, для которого это огромная трагедия. Поделиться

This is terrible news. As the fiercest advocate for Russian democracy, Alexei Navalny demonstrated incredible courage throughout his life.



My thoughts are with his wife and the people of Russia, for whom this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 16, 2024

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что смерть Навального показывает, "как изменилась Россия и каков режим у власти в Москве".

Я глубоко расстроен смертью Алексея Навального. Он выступал за демократию и свободу в России – и, по-видимому, поплатился за свое мужество жизнью. Эта страшная новость еще раз показывает, как изменилась Россия и каков режим у власти в Москве. Олаф Шольц Канцлер Германии

I am deeply saddened by the death of Alexei Navalny. He stood up for democracy and freedom in Russia - and apparently paid for his courage with his life. This terrible news shows once again how Russia has changed and what kind of regime is in power in Moscow. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал, "что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем".

Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он просто был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что следует знать о подлинной природе нынешнего режима России. Мои соболезнования семье и друзьям. Поделиться

Whatever your thoughts about Alexey @Navalny as the politician, he was just brutally murdered by the Kremlin. That’s a fact and that is something one should know about the true nature of Russia’s current regime. My condolences to the family and friends. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 16, 2024

Смерть Навального: что известно

16 февраля в российской колонии заявили о смерти Алексея Навального.

Навальный после прогулки в ЯНАО почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает УФСИН в регионе. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, — цитируют росСМИ. Поделиться

Адвокат Навального вылетел в поселок Харп, где расположена колония.