Ряд мировых лидеров отреагировал на информацию о смерти заключенного политика Алексея Навального в российской колонии.
Смерть Навального: реакция мировых лидеров
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала смерть Навального "мрачным напоминанием о том, что такое Путин и его режим".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что у России есть серьезные вопросы, на которые нужно ответить
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Навального "самым ярым поборником российской демократии, который на протяжении всей жизни демонстрировал невероятное мужество".
Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что смерть Навального показывает, "как изменилась Россия и каков режим у власти в Москве".
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал, "что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем".
Смерть Навального: что известно
16 февраля в российской колонии заявили о смерти Алексея Навального.
Адвокат Навального вылетел в поселок Харп, где расположена колония.
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