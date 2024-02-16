Напоминание, что такое Путин. Первые реакции мировых лидеров на смерть Навального
Категория
Мир
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Напоминание, что такое Путин. Первые реакции мировых лидеров на смерть Навального

Навальный
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Источник:  online.ua

Ряд мировых лидеров отреагировал на информацию о смерти заключенного политика Алексея Навального в российской колонии.

Смерть Навального: реакция мировых лидеров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала смерть Навального "мрачным напоминанием о том, что такое Путин и его режим".

Глубоко озабочена и расстроена новостью о смерти Алексея Навального. Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа. Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Объединимся в нашей борьбе за защиту свободы и безопасности тех, кто решается выступить против самодержавия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что у России есть серьезные вопросы, на которые нужно ответить

Расстроен и озабочен сообщениями о смерти Алексея Навального. У России есть серьезные вопросы, на которые нужно ответить. Навальный был сильным голосом за свободу и демократию; НАТО и союзники давно требовали его увольнения. Мои мысли с его семьей и близкими.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал Навального "самым ярым поборником российской демократии, который на протяжении всей жизни демонстрировал невероятное мужество".

Это ужасная новость. Как самый ярый поборник российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его супругой и народом России, для которого это огромная трагедия.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что смерть Навального показывает, "как изменилась Россия и каков режим у власти в Москве".

Я глубоко расстроен смертью Алексея Навального. Он выступал за демократию и свободу в России – и, по-видимому, поплатился за свое мужество жизнью. Эта страшная новость еще раз показывает, как изменилась Россия и каков режим у власти в Москве.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс написал, "что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он только что был жестоко убит Кремлем".

Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как о политике, он просто был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что следует знать о подлинной природе нынешнего режима России. Мои соболезнования семье и друзьям.

Смерть Навального: что известно

16 февраля в российской колонии заявили о смерти Алексея Навального.

Навальный после прогулки в ЯНАО почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает УФСИН в регионе. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, — цитируют росСМИ.

Адвокат Навального вылетел в поселок Харп, где расположена колония.

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