Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з заявою після повідомлень Кремля про смерть опозиціонера Олексія Навального у російській колонії.

Смерть Навального. Столтенберг вимагає відповідей від Путіна

Як стверджує генсек НАТО, він глибоко засмучений та стурбований повідомленнями з Росії про смерть Олексія Навального.

Єнс Столтенберг вимагає від диктатора Путіна та його команди встановити всі факти загибелі опозиціонера, а також оприлюднити їх негайно.

Росія має відповісти на дуже серйозні запитання, — наголосив генсек НАТО. Поширити

Він також додав, що поки блок не має жодної інформації щодо смерті опозиціонера, саме тому важливо, щоб усі факти були встановлені.

Ми бачимо, що Росія стає дедалі більш авторитарною державою, що вона застосовує репресії проти опозиції протягом багатьох років... Я не буду сьогодні спекулювати. Я просто продовжуватиму закликати РФ до того, щоб усі факти були встановлені. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Як вважає Єнс Столтенберг, Навальний "був дуже сильним голосом за свободу, за демократію", саме тому всі країни блоку закликали до його негайного звільнення протягом тривалого часу.

Що відомо про смерть Навального

16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого, — йдеться в заяві. Поширити

На переконання президента України Володимира Зеленського, Навального вбив диктатор Володимир Путін.

З аналогічною заявою вже виступили окремі російські опозиціонери.