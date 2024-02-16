НАТО экстренно обратился к Путину на фоне новостей о смерти Навального
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО экстренно обратился к Путину на фоне новостей о смерти Навального

Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением после сообщений Кремля о смерти оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.

Смерть Навального. Столтенберг требует ответов от Путина

Как утверждает генсек НАТО, он глубоко расстроен и обеспокоен сообщениями России о смерти Алексея Навального.

Йенс Столтенберг требует от диктатора Путина и его команды установить все факты гибели оппозиционера, а также обнародовать их немедленно.

Россия должна ответить на очень серьезные вопросы, – подчеркнул генсек НАТО.

Он также добавил, что пока у блока нет никакой информации о смерти оппозиционера, именно поэтому важно, чтобы все факты были установлены.

Мы видим, что Россия становится все более авторитарным государством, что она применяет репрессии против оппозиции на протяжении многих лет... Я не буду сегодня спекулировать. Я просто буду призывать РФ к тому, чтобы все факты были установлены.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Как считает Йенс Столтенберг, Навальный "был очень сильным голосом за свободу, за демократию", поэтому все страны блока призывали к его немедленному освобождению в течение длительного времени.

Что известно о смерти Навального

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Навальный после прогулки в ЯНАО почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает УФСИН в регионе. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного, - сказано в заявлении.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Навального убил диктатор Владимир Путин.

С аналогичным заявлением уже выступили отдельные российские оппозиционеры.

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