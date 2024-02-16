Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением после сообщений Кремля о смерти оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.
Смерть Навального. Столтенберг требует ответов от Путина
Как утверждает генсек НАТО, он глубоко расстроен и обеспокоен сообщениями России о смерти Алексея Навального.
Йенс Столтенберг требует от диктатора Путина и его команды установить все факты гибели оппозиционера, а также обнародовать их немедленно.
Он также добавил, что пока у блока нет никакой информации о смерти оппозиционера, именно поэтому важно, чтобы все факты были установлены.
Как считает Йенс Столтенберг, Навальный "был очень сильным голосом за свободу, за демократию", поэтому все страны блока призывали к его немедленному освобождению в течение длительного времени.
Что известно о смерти Навального
16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Навального убил диктатор Владимир Путин.
С аналогичным заявлением уже выступили отдельные российские оппозиционеры.
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