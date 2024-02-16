Президент США Джо Байден в офіційному відеозверненні заявив, що він «обурений», але «не здивований» новиною про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.
Байден відреагував на смерть Навального
Виступаючи в Білому домі, президент США сказав, що, «як і мільйони людей у всьому світі», він «не здивований і обурений повідомленнями про смерть» Олексія Навального.
На пряме запитання, чи вважає він смерть Навального «вбивством», президент США відповів:
Президент зазначив, що Навальний міг би прожити своє життя «благополучно в еміграції», але натомість повернувся до Росії через свою віру в свою країну та свій народ, хоча він знав, що його можуть ув’язнити або вбити.
Смерть Навального: що відомо
Керівництво російської в'язниці повідомило, що 16 лютого Навальний "відчував себе погано" після прогулянки і "майже відразу" втратив свідомість.
Були проведені реанімаційні заходи, але лікарі швидкої констатували смерть.
Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що її команда не може підтвердити інформацію, надану пенітенціарною службою, додавши, що адвокат Навального прямує до виправної колонії у місті Харп.
За день до смерті Навальний з’явився в залі суду через прямий відеозв’язок із в’язниці, виглядаючи здоровим. На відео навіть чути, як Навальний жартував з суддею.
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