Президент США Джо Байден в офіційному відеозверненні заявив, що він «обурений», але «не здивований» новиною про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Байден відреагував на смерть Навального

Виступаючи в Білому домі, президент США сказав, що, «як і мільйони людей у ​​всьому світі», він «не здивований і обурений повідомленнями про смерть» Олексія Навального.

Не помиліться. Путін відповідальний за смерть Навального. Путін відповідальний. Те, що сталося і розвивається, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не треба дурити ні в Росії, ні вдома, ні будь-де в світі. Путін не тільки націлений на громадян інших країн, як ми бачили в тому, що зараз відбувається в Україні, він також вчиняє жахливі злочини проти власного народу. Поширити

На пряме запитання, чи вважає він смерть Навального «вбивством», президент США відповів:

Немає сумніву, що смерть Навального є наслідком того, що зробили Путін і його головорізи. Джо Байден

Люди по всій Росії та всьому світу сьогодні оплакують Навального. Він був багатьом тим, чим не був Путін. Він був хоробрим. Він був принциповим... відданим справі побудови Росії, де існувала б верховенство права і застосовувалося скрізь, і розвивалася віра в те, що Росія, якою він її знав, була справою, за яку варто боротися і, очевидно, навіть померти. Поширити

Президент зазначив, що Навальний міг би прожити своє життя «благополучно в еміграції», але натомість повернувся до Росії через свою віру в свою країну та свій народ, хоча він знав, що його можуть ув’язнити або вбити.

Смерть Навального: що відомо

Керівництво російської в'язниці повідомило, що 16 лютого Навальний "відчував себе погано" після прогулянки і "майже відразу" втратив свідомість.

Були проведені реанімаційні заходи, але лікарі швидкої констатували смерть.

Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що її команда не може підтвердити інформацію, надану пенітенціарною службою, додавши, що адвокат Навального прямує до виправної колонії у місті Харп.

За день до смерті Навальний з’явився в залі суду через прямий відеозв’язок із в’язниці, виглядаючи здоровим. На відео навіть чути, як Навальний жартував з суддею.