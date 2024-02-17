В команде Навального подтвердили его смерть
Категория
Мир
Дата публикации

В команде Навального подтвердили его смерть

Навальный
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Источник:  online.ua

Пресссекретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть в тюрьме и заявила, что Навального убили.

Пресссекретарь Навального подтвердила его смерть

Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14.17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея, отметила Ярмыш.

По ее словам, сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде: его изъяли следователи СК для проведения исследования.

Команда российского оппозиционера требует передать тело Алексея Навального его семье.

Что известно о смерти Навального

16 февраля руководство российской тюрьмы сообщило, что Навальный "чувствовал себя плохо" после прогулки и "почти сразу" упал в обморок.

Были проведены реанимационные мероприятия, но врачи скоро констатировали смерть. Ему было 47 лет.

Причина смерти пока неизвестна. Прокремлевский телеканал RT сообщил, что у Навального оторвался тромб — это утверждение официально не подтверждено.

За день до смерти Навальный появился в зале суда из-за прямой видеосвязи из тюрьмы, выглядя здоровым.

Напомним, что в 2021 году Навальный вернулся в РФ почти смертельное отравление, якобы совершённое ФСБ. Его немедленно арестовали по обвинениям в мошенничестве и экстремизме.

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