В команде Навального подтвердили его смерть

Пресссекретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила его смерть в тюрьме и заявила, что Навального убили.
Пресссекретарь Навального подтвердила его смерть
По ее словам, сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде: его изъяли следователи СК для проведения исследования.
Команда российского оппозиционера требует передать тело Алексея Навального его семье.
Что известно о смерти Навального
16 февраля руководство российской тюрьмы сообщило, что Навальный "чувствовал себя плохо" после прогулки и "почти сразу" упал в обморок.
Были проведены реанимационные мероприятия, но врачи скоро констатировали смерть. Ему было 47 лет.
Причина смерти пока неизвестна. Прокремлевский телеканал RT сообщил, что у Навального оторвался тромб — это утверждение официально не подтверждено.
За день до смерти Навальный появился в зале суда из-за прямой видеосвязи из тюрьмы, выглядя здоровым.
Напомним, что в 2021 году Навальный вернулся в РФ почти смертельное отравление, якобы совершённое ФСБ. Его немедленно арестовали по обвинениям в мошенничестве и экстремизме.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-