В РФ силовики задержали десятки участников акций памяти Навального
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Мир
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В РФ силовики задержали десятки участников акций памяти Навального

Навальный
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В России после смерти оппозиционного политика Алексея Навального прошли акции памяти. Милиция стала задерживать людей.

В РФ проходят акции памяти Навального

По данным российской службы Радио Свободы, после публикации новости о смерти Навального во многих городах России местные жители начали приносить цветы к памятникам политзаключенным.

Стихийные мемориалы возникли в Ульяновске, Новосибирске и Кирове, сообщает издание Astra.

Канал "Говорит НеМосква" сообщает о Томске, Казани, Ижевске, Пскове, Нижнем Новгороде, Перми, Твери, Кирове и Белгороде. Далее присоединились Вологда, Тольятти, Саратов, Ногинск и многие другие российские города.

По всей России задержаны десятки участников акций о Навальном.

К примеру, акцию в Петербурге разогнала полиция. Среди задержанных были журналисты, в общей сложности задержаны около 30 человек.

В Москве люди несут цветы к Соловецкому камню. У мемориала дежурит полиция. Сообщается о задержании пикетщицы возле "Стены скорби". Позже был задержан подросток с плакатом с надписью "Убийца". Всего в Москве задержали 8 человек.

В Ульяновске люди в штатском сразу убирают цветы и фотографируют тех, кто их принес. Об окружении памятников пишут также из Омска и Казани.

В Нижнем Новгороде во время возложения цветов у места самосожжения журналистки Ирины Славиной были задержаны 11 человек.

Смерть Навального: что известно

16 февраля руководство российской тюрьмы сообщило, что Навальный "чувствовал себя плохо" после прогулки и "почти сразу" упал в обморок.

Были проведены реанимационные мероприятия, но врачи скоро констатировали смерть. Ему было 47 лет.

Причина смерти пока неизвестна. Прокремлевский телеканал RT сообщил, что у Навального оторвался тромб – это утверждение официально не подтверждено.

За день до смерти Навальный появился в зале суда из-за прямой видеосвязи из тюрьмы, выглядя здоровым. На видео даже слышно, как Навальный шутил с судьей.

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