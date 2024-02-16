После сообщений о смерти российского оппозиционера Алексея Навального курс российского рубля обновил недельные минимумы.
Падение рубля на фоне смерти Навального
The Moscow Times со ссылками на Московскую бирж сообщает, что в парах с евро и юанем были достигнуты минимумы с 9 января — 99,85 и 12,81 соответственно.
По отношению к доллару — отметка рубля составляет 93,00, худшая с 4 января без учета двух кратковременных скачков курса в течение последнего месяца.
Напомним, что сразу после вторжения России в Украину в феврале 2022 года доллар вырос до 134 рублей.
Смерть Навального: что известно
16 февраля Ямало-Ненецкий отдел Федеральной службы исполнения наказаний, где отбывал наказание Алексей Навальный, сообщил о его смерти. Политику было 47 лет.
Адвокат Навального вылетел в поселок Харп, где расположена колония.
Напомним, что в 2021 году Навальный вернулся в РФ почти смертельное отравление, якобы совершённое ФСБ. Его немедленно арестовали по обвинениям в мошенничестве и экстремизме.
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