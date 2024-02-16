Российский рубль резко упал после новостей о смерти Навального
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Экономика
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Российский рубль резко упал после новостей о смерти Навального

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После сообщений о смерти российского оппозиционера Алексея Навального курс российского рубля обновил недельные минимумы.

Падение рубля на фоне смерти Навального

The Moscow Times со ссылками на Московскую бирж сообщает, что в парах с евро и юанем были достигнуты минимумы с 9 января — 99,85 и 12,81 соответственно.

По отношению к доллару — отметка рубля составляет 93,00, худшая с 4 января без учета двух кратковременных скачков курса в течение последнего месяца.

Напомним, что сразу после вторжения России в Украину в феврале 2022 года доллар вырос до 134 рублей.

Смерть Навального: что известно

16 февраля Ямало-Ненецкий отдел Федеральной службы исполнения наказаний, где отбывал наказание Алексей Навальный, сообщил о его смерти. Политику было 47 лет.

Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает УФСИН в регионе. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного, — цитируют росСМИ.

Адвокат Навального вылетел в поселок Харп, где расположена колония.

Напомним, что в 2021 году Навальный вернулся в РФ почти смертельное отравление, якобы совершённое ФСБ. Его немедленно арестовали по обвинениям в мошенничестве и экстремизме.

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