Після повідомлень про смерть російського опозиціонера Олексія Навального курс російського рубля оновив багатотижневі мінімуми.

Падіння рубля на тлі смерті Навального

The Moscow Times із посиланнями на Московську бірж повідомляє, що у парах з євро та юанем були досягнуті мінімуми з 9 січня — 99,85 та 12,81 відповідно.

Стосовно долара - позначка рубля становить 93,00, найгірша з 4 січня без урахування двох короткочасних стрибків курсу протягом останнього місяця.

Нагадаємо, що одразу після вторгнення Росії в Україну, у лютому 2022 року, долар зріс до 134 рублів.

Смерть Навального: що відомо

16 лютого Ямало-Ненецький відділ Федеральної служби виконання покарань, де відбував покарання Олексій Навальний, повідомив про його смерть. Політику було 47 років.

Навальний після прогулянки відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого, — цитують росЗМІ. Поширити

Адвокат Навального вилетів в селище Харп, де розташована колонія.

Нагадаємо, що у 2021 році Навальний повернувся до РФ майже смертельного отруєння, нібито скоєного ФСБ. Його негайно заарештували за звинуваченнями в шахрайстві та екстремізмі.