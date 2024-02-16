Після повідомлень про смерть російського опозиціонера Олексія Навального курс російського рубля оновив багатотижневі мінімуми.
Падіння рубля на тлі смерті Навального
The Moscow Times із посиланнями на Московську бірж повідомляє, що у парах з євро та юанем були досягнуті мінімуми з 9 січня — 99,85 та 12,81 відповідно.
Стосовно долара - позначка рубля становить 93,00, найгірша з 4 січня без урахування двох короткочасних стрибків курсу протягом останнього місяця.
Нагадаємо, що одразу після вторгнення Росії в Україну, у лютому 2022 року, долар зріс до 134 рублів.
Смерть Навального: що відомо
16 лютого Ямало-Ненецький відділ Федеральної служби виконання покарань, де відбував покарання Олексій Навальний, повідомив про його смерть. Політику було 47 років.
Адвокат Навального вилетів в селище Харп, де розташована колонія.
Нагадаємо, що у 2021 році Навальний повернувся до РФ майже смертельного отруєння, нібито скоєного ФСБ. Його негайно заарештували за звинуваченнями в шахрайстві та екстремізмі.
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