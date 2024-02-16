У Росії після смерті опозиційного політика Олексія Навального пройшли акції пам'яті. Міліція почала затримувати людей.

У РФ проходять акції пам'яті Навального

За даними російської служби Радіо Свободи, після публікації новини про смерть Навального в багатьох містах Росії місцеві жителі почали приносити квіти до пам'яток політичним ув'язненим.

Стихійні меморіали виникли в Ульяновську, Новосибірську та Кірові, повідомляє видання Astra.

Канал "Говорить НеМосква" повідомляє про Томськ, Казань, Іжевськ, Псков, Нижній Новгород, Перм , Твер, Кіров і Бєлгород. Далі приєдналися Вологда, Тольятті, Саратов, Ногінськ та багато інших російських міст.

По всій Росії затримано десятки учасників акцій про Навального.

Наприклад, акцію у Петербурзі розігнала поліція. Серед затриманих були журналісти, загалом затримано близько 30 осіб.

У Москві люди несуть квіти до Соловецького каменю. Біля меморіалу чергує поліція. Повідомляється про затримання пікетниці біля "Стіни скорботи". Пізніше було затримано підлітка з плакатом із написом "Вбивця". Загалом у Москві затримали 8 людей.

В Ульяновську люди у цивільному одразу прибирають квіти та фотографують тих, хто їх приніс. Про оточення пам'ятників пишуть також із Омська та Казані.

У Нижньому Новгороді під час покладання квітів біля місця самоспалення журналістки Ірини Славіної було затримано 11 людей.

Смерть Навального: що відомо

16 лютого керівництво російської в'язниці повідомило, що Навальний "відчував себе погано" після прогулянки і "майже відразу" втратив свідомість.

Були проведені реанімаційні заходи, але лікарі швидкої констатували смерть. Йому було 47 років.

Причина смерті наразі невідома. Прокремлівський телеканал RT повідомив, що у Навального відірвався тромб — це твердження офіційно не підтверджено.

За день до смерті Навальний з’явився в залі суду через прямий відеозв’язок із в’язниці, виглядаючи здоровим. На відео навіть чути, як Навальний жартував з суддею.