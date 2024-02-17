У команді Навального підтвердили його смерть

Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили.

Прессекретарка Навального підтвердила його смерть

Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія, — зазначила Ярмиш. Поширити

Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея.



Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024

За її словами, співробітник колонії заявив, що тіло Навального перебуває в Салехарді: його забрали слідчі СК для проведення дослідження.

Команда російського опозиціонера вимагає передати тіло Олексія Навального його родині.

Що відомо про смерть Навального

16 лютого керівництво російської в'язниці повідомило, що Навальний "відчував себе погано" після прогулянки і "майже відразу" втратив свідомість.

Були проведені реанімаційні заходи, але лікарі швидкої констатували смерть. Йому було 47 років.

Причина смерті наразі невідома. Прокремлівський телеканал RT повідомив, що у Навального відірвався тромб — це твердження офіційно не підтверджено.

За день до смерті Навальний з’явився в залі суду через прямий відеозв’язок із в’язниці, виглядаючи здоровим.