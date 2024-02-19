Дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія, звернулася до росіян з закликом до знищення режиму диктатора Володимира Путіна.
Юлія Навальна звинуватила Путіна у вбивстві свого чоловіка
На переконання дружини Олексія Навального, саме очільник Кремля дав наказ вбити її чоловіка.
За її словами, Путін забрав Навального не лише у неї, а й у росіян, бажаючи вбити разом із ним надії на іншу Росію та її майбутнє.
Юлія Навальна також додала, що "Олексій помер у колонії після трьох років мук і тортур". Вона наголосила, що диктатор не зміг його зламати, тому вирішив “боягузливо вбити”.
Навальна закликає росіян знищити режим Путіна
На переконання дружини опозиціонера, єдине, що вона та інші росіяни можуть зробити наразі, це продовжувати боротися.
Ба більше, Юлія Навальна закликала усю РФ до повстання проти Кремля.
Дружина опозиціонера хоче, аби народ РФ нарешті активно почав боротися за свою країну, в якій не буде більше Путіна та його поплічників.
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