Ходорковский может стать новой жертвой Путина после убийства Навального
Категория
Политика
Дата публикации

Ходорковский может стать новой жертвой Путина после убийства Навального

Михаил Ходорковский
Читати українською
Источник:  online.ua

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщает, что в Кремле сейчас активно обсуждают методы продолжения "зачистки" влиятельных лиц в среде российской оппозиции. Так, диктатор Владимир Путин может начать “охоту” на известного оппозиционера Михаила Ходорковского.

Путин задумывается об устранении Ходорковского

Как удалось узнать украинским разведчикам, после убийства в тюрьме Алексея Навального, в Москве на протяжении всех выходных проводились совещания в администрации "президента" Путина и спецслужбах РФ по дальнейшим действиям в отношении других российских оппозиционеров.

Андрей Юсов обращает внимание на то, что именно Навального в странах Запада воспринимали как одну из центральных фигур оппозиции кремлевскому режиму.

Теперь перед очередными, так называемыми выборами путина, российский режим ищет способы противодействия тем политическим фигурам, которые вскрывают нелегитимность и ничтожность переназначения кремлевского диктатора.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МО Украины

Главное управление разведки Украины узнало, что в настоящее время в Кремле активно начали обсуждать деятельность Михаила Ходорковского, ведь именно он олицетворяет заметный политический и медийный ресурс, критический для российской власти и всех военных преступников.

Кроме того, дискутируются возможные методы продолжения “зачистки” влиятельных лиц в среде российской оппозиции в других странах и последствия проведения активных мероприятий на территории стран Свободного мира, — предупреждает Андрей Юсов.

Что важно знать о Михаиле Ходорковском

Михаил Ходорковский — один из самых известных российских оппозиционных политиков, выступающий против режима диктатора Владимира Путина.

В 2005 году был осужден российским судом на 8 лет за налоговые преступления и мошенничество, в конце 2010 года — на 13,5 лет "за хищение нефти у дочерних компаний ЮКОСа" и "отмывание денег на сумму около 30 миллиардов долларов".

Судебные процессы над Ходорковским и его коллегой Платоном Лебедевым вызвали волну протеста в мире и были обозначены как политически заказные и юридически безосновательные.

20 декабря 2013 года глава Кремля Путина помиловал Ходорковского.

9 марта 2014 года во время визита в Киев, выступая со сцены на Майдане, оппозиционер заявил, что у Украины и России — единый общий европейский путь развития и жестко раскритиковал пророссийского президента-беглеца Виктора Януковича.

Несмотря на это, 16 октября 2014 года, отвечая на вопрос, вернул ли бы он Крым Украине, Ходорковский ответил, что нет.

Прошло всего несколько месяцев и политик публично признал Крым украинским

После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 Михаил Ходорковский активно поддерживает Украину.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ходорковский прогнозирует начало Третьей мировой в случае незакрытия неба над Украиной
Ходорковский прогнозирует начало Третьей мировой в случае незакрытия неба над Украиной
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ФСБ выступит против Путина в случае нового мятежа в России — Ходорковский
ФСБ выступит против Путина в случае нового мятежа в России — Ходорковский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Навальный умер в тюрьме. Чем запомнился оппозиционный российский политик
Алексей Навальный

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?