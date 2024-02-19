Ходорковский может стать новой жертвой Путина после убийства Навального

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщает, что в Кремле сейчас активно обсуждают методы продолжения "зачистки" влиятельных лиц в среде российской оппозиции. Так, диктатор Владимир Путин может начать “охоту” на известного оппозиционера Михаила Ходорковского.

Путин задумывается об устранении Ходорковского

Как удалось узнать украинским разведчикам, после убийства в тюрьме Алексея Навального, в Москве на протяжении всех выходных проводились совещания в администрации "президента" Путина и спецслужбах РФ по дальнейшим действиям в отношении других российских оппозиционеров.

Андрей Юсов обращает внимание на то, что именно Навального в странах Запада воспринимали как одну из центральных фигур оппозиции кремлевскому режиму.

Теперь перед очередными, так называемыми выборами путина, российский режим ищет способы противодействия тем политическим фигурам, которые вскрывают нелегитимность и ничтожность переназначения кремлевского диктатора. Андрей Юсов Представитель ГУР МО Украины

Главное управление разведки Украины узнало, что в настоящее время в Кремле активно начали обсуждать деятельность Михаила Ходорковского, ведь именно он олицетворяет заметный политический и медийный ресурс, критический для российской власти и всех военных преступников.

Кроме того, дискутируются возможные методы продолжения “зачистки” влиятельных лиц в среде российской оппозиции в других странах и последствия проведения активных мероприятий на территории стран Свободного мира, — предупреждает Андрей Юсов. Поделиться

Что важно знать о Михаиле Ходорковском

Михаил Ходорковский — один из самых известных российских оппозиционных политиков, выступающий против режима диктатора Владимира Путина.

В 2005 году был осужден российским судом на 8 лет за налоговые преступления и мошенничество, в конце 2010 года — на 13,5 лет "за хищение нефти у дочерних компаний ЮКОСа" и "отмывание денег на сумму около 30 миллиардов долларов".

Судебные процессы над Ходорковским и его коллегой Платоном Лебедевым вызвали волну протеста в мире и были обозначены как политически заказные и юридически безосновательные.

20 декабря 2013 года глава Кремля Путина помиловал Ходорковского.

9 марта 2014 года во время визита в Киев, выступая со сцены на Майдане, оппозиционер заявил, что у Украины и России — единый общий европейский путь развития и жестко раскритиковал пророссийского президента-беглеца Виктора Януковича.

Несмотря на это, 16 октября 2014 года, отвечая на вопрос, вернул ли бы он Крым Украине, Ходорковский ответил, что нет.

Прошло всего несколько месяцев и политик публично признал Крым украинским

После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 Михаил Ходорковский активно поддерживает Украину.