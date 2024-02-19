Ходорковський може стати новою жертвою Путіна після вбивства Навального

Представник ГУР МО України Андрій Юсов повідомляє, що у Кремлі наразі активно обговорюють методи продовження “зачистки” впливових осіб у середовищі російської опозиції. Так, диктатор Володимир Путін може розпочати “полювання” на відомого опозиціонера Михайла Ходорковського.

Путін замислюється про усунення Ходорковського

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, після вбивства у в'язниці Олексія Навального, у Москві протягом усіх вихідних проводилися наради в адміністрації "президента" Путіна та спецслужбах РФ щодо подальших дій стосовно інших російських опозиціонерів.

Андрій Юсов звертає увагу на те, що саме Навального у країнах Заходу сприймали як одну з центральних фігур опозиції кремлівському режиму.

Тепер, перед черговими, так званими виборами путіна, російський режим шукає способи протидії тим політичним фігурам, які вскривають нелегітимність та нікчемність перепризначення кремлівського диктатора. Андрій Юсов Представник ГУР МО України

Головне управління розвідки України дізналося, що наразі у Кремлі активно почали обговорювати діяльність Михайла Ходорковського, адже саме він уособлює помітний політичний та медійний ресурс, критичний до російської влади та усіх воєнних злочинців.

Окрім того, дискутуються можливі методи продовження “зачистки” впливових осіб у середовищі російської опозиції в інших країнах та наслідки проведення активних заходів на території країн Вільного світу, — попереджає Андрій Юсов. Поширити

Що важливо знати про Михайла Ходорковського

Михайло Ходорковський — один з найвідоміших російських опозиційних політиків, який виступає проти режиму диктатора Володимира Путіна.

У 2005 році був засуджений російським судом на 8 років за податкові злочини і шахрайство, наприкінці 2010 року — на 13,5 років «за розкрадання нафти у дочірніх компаній ЮКОСу» та «відмивання грошей на суму близько 30 мільярдів доларів».

Судові процеси над Ходорковським та його колегою Платоном Лебедєвим викликали в світі хвилю протесту та були позначені як політично замовлені та юридично безґрунтовні.

20 грудня 2013 року очільник Кремля Путіна помилував Ходорковського.

9 березня 2014 року під час візиту до Києва, виступаючи зі сцени на Майдані, опозиціонер заявив, що в України та Росії — єдиний спільний європейський шлях розвитку та жорстко розкритикував проросійського президента-втікача Віктора Януковича.

Попри це, 16 жовтня 2014 року, відповідаючи на питання, чи повернув би він Крим Україні, Ходорковський відповів, що ні.

Минуло лише декілька місяців й політик публічно визнав Крим українським

Після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Михайло Ходорковський активно підтримує Україну.