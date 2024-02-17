Сотрудники одного из моргов российского города Салехард заявляют об отсутствии тела погибшего оппозиционного политика Алексея Навального, о гибели которого в исправительной колонии стало известно 16 февраля.

Что известно об исчезновении тела Навального

По информации журналистов издания, тело Навального должно было прибыть в единственный морг в Салехарде, расположенную вблизи колонии, в которой умер заключенный Кремлем оппозиционный политик.

Между тем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила журналистам издание гибель политика, ссылаясь на официальное сообщение, направленное матери Навального Людмиле, и требовала немедленно передать его тело семье.

По словам Ярмыша, другому адвокату Навального, который приехал в Салехард, сообщили, что "причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза".

Ее результаты якобы будут на следующей неделе. Очевидно, что они лгут и делают все, чтобы не выдать тело, – предполагает представитель оппозиционного политика. Поделиться

В свою очередь директор основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов также написал об этом, заявив, что "колония обманула".

Сказали, что тело в морге Салехарда. Там говорят, что тела нет. ...Все о "тромбах" оказалось ложью, как и ожидалось. Тело не выдают, поскольку причина смерти не установлена, - заявляет Жданов. Поделиться

Что в США говорят о смерти Навального

Вице-президент США Камала Гаррис на полях Мюнхенской конференции по безопасности отметила, что новость о смерти оппозиционного политика Алексея Навального свидетельствует о крайней грубости кремлевского диктатора Владимира Путина.

Вчера мы услышали новость о том, что умер Алексей Навальный. Я встретилась с его супругой Юлией. Я выразила свое отвращение по этому поводу, - подчеркнула Гаррис. Поделиться

Она добавила, что Навальный "выступал против коррупции и автократии, выступал за правду".