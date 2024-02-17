Сотрудники одного из моргов российского города Салехард заявляют об отсутствии тела погибшего оппозиционного политика Алексея Навального, о гибели которого в исправительной колонии стало известно 16 февраля.
Что известно об исчезновении тела Навального
По информации журналистов издания, тело Навального должно было прибыть в единственный морг в Салехарде, расположенную вблизи колонии, в которой умер заключенный Кремлем оппозиционный политик.
Между тем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила журналистам издание гибель политика, ссылаясь на официальное сообщение, направленное матери Навального Людмиле, и требовала немедленно передать его тело семье.
По словам Ярмыша, другому адвокату Навального, который приехал в Салехард, сообщили, что "причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза".
В свою очередь директор основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов также написал об этом, заявив, что "колония обманула".
Что в США говорят о смерти Навального
Вице-президент США Камала Гаррис на полях Мюнхенской конференции по безопасности отметила, что новость о смерти оппозиционного политика Алексея Навального свидетельствует о крайней грубости кремлевского диктатора Владимира Путина.
Она добавила, что Навальный "выступал против коррупции и автократии, выступал за правду".
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