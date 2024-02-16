По всему миру анонсировали акции в память Алексея Навального
Категория
Мир
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По всему миру анонсировали акции в память Алексея Навального

Алексей Навальный
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Источник:  online.ua

Во многих странах цивилизованного мира уже анонсировали акции, приуроченные к памяти российского оппозиционного политика и борца против преступного кремлевского режима Алексея Навального, погибшего 16 февраля этого года в российской исправительной колонии.

Что известно об акциях памяти Навального по всему миру

В частности, проведение акций анонсировали в:

  • Вене, Австрия;

  • Ереване, Армения;

  • Гюмри, Армения;

  • Буэнос-Айрес, Аргентина;

  • Брюсселе, Бельгия;

  • Лондоне, Великобритания;

  • Берлин, Германия;

  • Мюнхене, Германия;

  • Франкфурте-на-Майне, Германия;

  • Бонни, Германия;

  • Дюссельдорф, Германия;

  • Тбилиси, Грузия;

  • Батуми, Грузия;

  • Тель-Авив, Израиль;

  • Дублин, Ирландия;

  • Барселона, Испания;

  • Милани, Италия;

  • Турини, Италия;

  • Риме, Италия;

  • Риге, Латвия;

  • Вильнюсе, Литва;

  • Амстердамы, Нидерланды;

  • Гааге, Нидерланды;

  • Осло, Норвегия;

  • Варшава, Польша;

  • Гданьске, Польша;

  • Кракове, Польша;

  • Вроцлаве, Польша;

  • Белграде, Сербия;

  • Нью-Йорк, США;

  • Стамбул, Турция;

  • Париж, Франция;

  • Праге, Чехия;

  • Цюрихе, Швейцария;

  • Женеве, Швейцария;

  • Стокгольме, Швеция;

  • Гетеборг, Швеция.

Что известно о реакции Кремля на акции в России

Акции в память о Навальном также проходят в российских городах. Люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. Известно о задержании жительницы Мурманска, вышедшей на улицу с плакатом "Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова, - отмечается в публикации российского издания Meduza.

В том, представители прокуратуры Москвы уже пригрозили участникам вероятных акций в ответ на смерть Алексея Навального.

Между тем в сети распространяются "призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы".

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