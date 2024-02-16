Акции в память о Навальном также проходят в российских городах. Люди несут цветы к памятникам жертв политических репрессий. Известно о задержании жительницы Мурманска, вышедшей на улицу с плакатом "Убит Алексей Навальный. Его кровь на твоих руках, Вова, - отмечается в публикации российского издания Meduza.