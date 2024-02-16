Во многих странах цивилизованного мира уже анонсировали акции, приуроченные к памяти российского оппозиционного политика и борца против преступного кремлевского режима Алексея Навального, погибшего 16 февраля этого года в российской исправительной колонии.
Что известно об акциях памяти Навального по всему миру
В частности, проведение акций анонсировали в:
Вене, Австрия;
Ереване, Армения;
Гюмри, Армения;
Буэнос-Айрес, Аргентина;
Брюсселе, Бельгия;
Лондоне, Великобритания;
Берлин, Германия;
Мюнхене, Германия;
Франкфурте-на-Майне, Германия;
Бонни, Германия;
Дюссельдорф, Германия;
Тбилиси, Грузия;
Батуми, Грузия;
Тель-Авив, Израиль;
Дублин, Ирландия;
Барселона, Испания;
Милани, Италия;
Турини, Италия;
Риме, Италия;
Риге, Латвия;
Вильнюсе, Литва;
Амстердамы, Нидерланды;
Гааге, Нидерланды;
Осло, Норвегия;
Варшава, Польша;
Гданьске, Польша;
Кракове, Польша;
Вроцлаве, Польша;
Белграде, Сербия;
Нью-Йорк, США;
Стамбул, Турция;
Париж, Франция;
Праге, Чехия;
Цюрихе, Швейцария;
Женеве, Швейцария;
Стокгольме, Швеция;
Гетеборг, Швеция.
Что известно о реакции Кремля на акции в России
В том, представители прокуратуры Москвы уже пригрозили участникам вероятных акций в ответ на смерть Алексея Навального.
Между тем в сети распространяются "призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы".
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