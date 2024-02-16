У багатьох країнах цивілізованого світу вже анонсували акції, приурочені пам'яті російського опозиційного політика і борця проти злочинного кремлівського режиму Олексія Навального, який загинув 16 лютого цього року у російській виправній колонії.
Що відомо про акції вшанування пам’яті Навального по всьому світу
Зокрема, проведення акцій анонсували у:
Відні, Австрія;
Єревані, Вірменія;
Гюмрі, Вірменія;
Буенос-Айресі, Аргентина;
Брюсселі, Бельгія;
Лондоні, Велика Британія;
Берліні, Німеччина;
Мюнхені, Німеччина;
Франкфурті-на-Майні, Німеччина;
Бонні, Німеччина;
Дюссельдорфі, Німеччина;
Тбілісі, Грузія;
Батумі, Грузія;
Тель-Авіві, Ізраїль;
Дубліні, Ірландія;
Барселоні, Іспанія;
Мілані, Італія;
Турині, Італія;
Римі, Італія;
Ризі, Латвія;
Вільнюсі, Литва;
Амстердамі,Нідерланди;
Гаазі, Нідерланди;
Осло, Норвегія;
Варшаві, Польща;
Гданську, Польща;
Кракові, Польща;
Вроцлаві, Польща;
Белграді, Сербія;
Нью-Йорку, США;
Стамбулі, Туреччина;
Парижі, Франція;
Празі, Чехія;
Цюриху, Швейцарія;
Женеві, Швейцарія;
Стокгольмі, Швеція;
Гетеборзі, Швеція.
Що відомо про реакцію Кремля на акції в Росїі
У тім, представники прокуратури Москви вже пригрозили учасникам ймовірних акцій у відповідь на смерть Олексія Навального.
Тим часом, в мережі поширюються "заклики до невизначеного кола осіб узяти участь у масовій акції в центрі Москви".
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