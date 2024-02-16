Акції в пам'ять про Навального також проходять у російських містах. Люди несуть квіти до пам'ятників жертв політичних репресій. Відомо про затримання мешканки Мурманська, яка вийшла на вулицю з плакатом "Убитий Олексій Навальний. Його кров на твоїх руках, Вова, - зазначається у публікації російського видання Meduza.