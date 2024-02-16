По всьому світу анонсували акції в пам'ять Олексія Навального
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По всьому світу анонсували акції в пам'ять Олексія Навального

Олексій Навальний
Джерело:  online.ua

У багатьох країнах цивілізованого світу вже анонсували акції, приурочені пам'яті російського опозиційного політика і борця проти злочинного кремлівського режиму Олексія Навального, який загинув 16 лютого цього року у російській виправній колонії.  

Що відомо про акції вшанування пам’яті Навального по всьому світу

Зокрема, проведення акцій анонсували у:

  • Відні, Австрія;

  • Єревані, Вірменія;

  • Гюмрі, Вірменія;

  • Буенос-Айресі, Аргентина;

  • Брюсселі, Бельгія;

  • Лондоні, Велика Британія;

  • Берліні, Німеччина;

  • Мюнхені, Німеччина;

  • Франкфурті-на-Майні, Німеччина;

  • Бонні, Німеччина;

  • Дюссельдорфі, Німеччина;

  • Тбілісі, Грузія;

  • Батумі, Грузія;

  • Тель-Авіві, Ізраїль;

  • Дубліні, Ірландія;

  • Барселоні, Іспанія;

  • Мілані, Італія;

  • Турині, Італія;

  • Римі, Італія;

  • Ризі, Латвія;

  • Вільнюсі, Литва;

  • Амстердамі,Нідерланди;

  • Гаазі, Нідерланди;

  • Осло, Норвегія;

  • Варшаві, Польща;

  • Гданську, Польща;

  • Кракові, Польща;

  • Вроцлаві, Польща;

  • Белграді, Сербія;

  • Нью-Йорку, США;

  • Стамбулі, Туреччина;

  • Парижі, Франція;

  • Празі, Чехія;

  • Цюриху, Швейцарія;

  • Женеві, Швейцарія;

  • Стокгольмі, Швеція;

  • Гетеборзі, Швеція.

Що відомо про реакцію Кремля на акції в Росїі

Акції в пам'ять про Навального також проходять у російських містах. Люди несуть квіти до пам'ятників жертв політичних репресій. Відомо про затримання мешканки Мурманська, яка вийшла на вулицю з плакатом "Убитий Олексій Навальний. Його кров на твоїх руках, Вова, - зазначається у публікації російського видання Meduza.

У тім, представники прокуратури Москви вже пригрозили учасникам ймовірних акцій у відповідь на смерть Олексія Навального.

Тим часом, в мережі поширюються "заклики до невизначеного кола осіб узяти участь у масовій акції в центрі Москви".

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