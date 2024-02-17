В РФ загубили тіло Навального — Reuters
Категорія
Політика
Дата публікації

В РФ загубили тіло Навального — Reuters

Олексій Навальний
Джерело:  Reuters

Співробітники одного з моргів російського міста Салехард заявляють про відсутність тіла загиблого опозиційного політика Олексія Навального, про загибель якого у виправній колонії стало відомо 16 лютого. 

Що відомо про зникнення тіла Навального

За інформацією журналістів видання, тіло Навального мало прибути до єдиного моргу в Салехарді, розташовану поблизу колонії, у якій помер ув’язнений Кремлем опозиційний політик.

Між тим прессекретар Навального Кіра Ярмиш підтвердила журналістам видання загибель політика, посилаючись на офіційне повідомлення, надіслане матері Навального Людмилі, і вимагала негайно передати його тіло родині.

За словами Ярмиш, іншому адвокату Навального, який приїхав до Салехарда, повідомили, що "причину смерті Олексія не встановлено, було взято повторну гістологічну експертизу".

Її результати нібито будуть наступного тижня. Очевидно, що вони брешуть і роблять все, щоб не видати тіло, - припускає представниця опозиційного політика.

У свою чергу директор заснованого Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов також написав про це, заявивши, що "колонія обманула".

Сказали, що тіло у морзі Салехарда. Там кажуть, що тіла нема. ... Все про "тромб" виявилося брехнею, як і очікувалося. Тіло не видають, оскільки причини смерті не встановлено, - заявляє Жданов.

Що у США кажуть стосовно смерті Навального

Віцепрезидент США Камала Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки зазначила, що новина про смерть опозиційного політика Олексія Навального свідчить про крайню брутальність кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Вчора ми почули новину про те, що помер Олексій Навальний. Я зустрілася з його дружиною Юлією. Я висловила свою огиду щодо цього, - підкреслила Гарріс.

Вона додала, що Навальний "виступав проти корупції та автократії, він виступав за правду".

Новина про його смерть - це підтвердження того, що Путін є брутальною особою. І саме тому нам необхідно продовжувати підтримувати Україну. Україна бореться героїчно проти цієї брутальності, - зазначила віцепрезидент США.

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