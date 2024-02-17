Співробітники одного з моргів російського міста Салехард заявляють про відсутність тіла загиблого опозиційного політика Олексія Навального, про загибель якого у виправній колонії стало відомо 16 лютого.
Що відомо про зникнення тіла Навального
За інформацією журналістів видання, тіло Навального мало прибути до єдиного моргу в Салехарді, розташовану поблизу колонії, у якій помер ув’язнений Кремлем опозиційний політик.
Між тим прессекретар Навального Кіра Ярмиш підтвердила журналістам видання загибель політика, посилаючись на офіційне повідомлення, надіслане матері Навального Людмилі, і вимагала негайно передати його тіло родині.
За словами Ярмиш, іншому адвокату Навального, який приїхав до Салехарда, повідомили, що "причину смерті Олексія не встановлено, було взято повторну гістологічну експертизу".
У свою чергу директор заснованого Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов також написав про це, заявивши, що "колонія обманула".
Що у США кажуть стосовно смерті Навального
Віцепрезидент США Камала Гарріс на полях Мюнхенської конференції з безпеки зазначила, що новина про смерть опозиційного політика Олексія Навального свідчить про крайню брутальність кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Вона додала, що Навальний "виступав проти корупції та автократії, він виступав за правду".
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