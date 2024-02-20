Пʼятий день нічого не кажуть. Мати Навального вимагає від Путіна видати їй тіло сина — відео

Мати Навального звернулася до Путіна з вимогою видати їй тіло сина, яке вона не бачила вже пʼять днів. Про смерть Навального у виправній колонії стало відомо 16 лютого.

Тіло Навального досі не видали

Мати Олексія Навального звернулася до Володимира Путіна з вимогою видати їй тіло сина. Вона зазначає, що досі не знає де знаходиться тіло.

П'ятий день я не можу побачити його [сина], мені не видають його тіло, і мені навіть не говорять, де він знаходиться. Я звертаюсь до вас, Володимире Путіне. Рішення залежить тільки від вас. Дайте мені побачити мого сина. Я вимагаю негайно видати тіло Олексія, щоб я могла його по-людськи поховати, — говорить Людмила Навальна. Поширити

Що відомо про зникнення тіла Навального

За інформацією журналістів видання, тіло Навального мало прибути до єдиного моргу в Салехарді, розташовану поблизу колонії, у якій помер ув’язнений Кремлем опозиційний політик.

Між тим прессекретар Навального Кіра Ярмиш підтвердила журналістам видання загибель політика, посилаючись на офіційне повідомлення, надіслане матері Навального Людмилі, і вимагала негайно передати його тіло родині.

За словами Ярмиш, іншому адвокату Навального, який приїхав до Салехарда, повідомили, що "причину смерті Олексія не встановлено, було взято повторну гістологічну експертизу".

Її результати нібито будуть наступного тижня. Очевидно, що вони брешуть і роблять все, щоб не видати тіло, — припускає представниця опозиційного політика. Поширити

У свою чергу директор заснованого Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов також написав про це, заявивши, що "колонія обманула".