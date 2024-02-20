Журналисты издания The Economist отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин развязал войну не только против Украины, но и российского народа в целом и не планирует останавливаться.
Как Путин воюет против россиян
В материале издания отмечается, что подконтрольная кремлевскому диктатору российская оккупационная армия захватила Авдеевку на Донетчине ценой жизни 13 тыс. военных и потери более 400 танков, что свидетельствует о решимости Путина продолжать преступную войну.
Кроме этого, журналисты издания отмечают, что смерть заключенного Кремлем оппозиционного политика Алексея Навального также свидетельствует о наступлении Путина на внутриполитическом фронте накануне президентских выборов.
Отмечается, что фронт в Украине во внутренний политический фронт в России связан.
Война Путина в Украине всегда была направлена на укрепление своего состояния внутри страны путем изменения условий за рубежом.
Внутри России противостояние этой угрозе ощущается прямыми нападениями Путина на свой собственный народ.
Как Путин провоцирует дестабилизацию в РФ
И они выходят далеко за рамки борьбы с оппонентами: путинский режим теперь оборачивается даже против тех, кто ему дружен.
Аналитики подчеркивают, что перед кремлевским диктатором стоит неразрешимая трилема среди насущных потребностей в дальнейшем финансировании войны, поддержании уровня жизни и сдерживании инфляции.
Аналитики отмечают, что Россия не сможет вывести свою экономику из состояния убыточности без прекращения войны против Украины и снятия западных санкций.
Также указывается, что разрыв между милитаризмом Путина и желанием людей вернуться в нормальную жизнь будет только увеличиваться, однако диктатора это вряд ли остановит.
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