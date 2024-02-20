Журналисты издания The Economist отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин развязал войну не только против Украины, но и российского народа в целом и не планирует останавливаться.

Как Путин воюет против россиян

В материале издания отмечается, что подконтрольная кремлевскому диктатору российская оккупационная армия захватила Авдеевку на Донетчине ценой жизни 13 тыс. военных и потери более 400 танков, что свидетельствует о решимости Путина продолжать преступную войну.

Кроме этого, журналисты издания отмечают, что смерть заключенного Кремлем оппозиционного политика Алексея Навального также свидетельствует о наступлении Путина на внутриполитическом фронте накануне президентских выборов.

Отмечается, что фронт в Украине во внутренний политический фронт в России связан.

Война Путина в Украине всегда была направлена на укрепление своего состояния внутри страны путем изменения условий за рубежом.

Путин боится не военного могущества НАТО, а принципов, созданных им для защиты мира: демократия, свобода и верховенство права. Они представляли экзистенциальную угрозу власти Путина, - говорится в материале издания. Поделиться

Внутри России противостояние этой угрозе ощущается прямыми нападениями Путина на свой собственный народ.

Как Путин провоцирует дестабилизацию в РФ

И они выходят далеко за рамки борьбы с оппонентами: путинский режим теперь оборачивается даже против тех, кто ему дружен.

Все это вызывает негодование. Общественные протесты жестоко подавляются, но недовольство выплескивается в разных формах и местах... Большинство россиян никогда не просили войны, не желали украинской территории и хотят, чтобы их жизнь вернулась в нормальное русло. Ничто из этого не означает, что протестное движение нарастает, но данные опросов показывают, что поддержка войны постепенно ослабевает, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Аналитики подчеркивают, что перед кремлевским диктатором стоит неразрешимая трилема среди насущных потребностей в дальнейшем финансировании войны, поддержании уровня жизни и сдерживании инфляции.

Аналитики отмечают, что Россия не сможет вывести свою экономику из состояния убыточности без прекращения войны против Украины и снятия западных санкций.

Однако Путин не может это сделать, потому что его режим теперь может существовать только в состоянии войны. Для него безопаснее удвоить усилия, наложив большие репрессии на свой народ, чем остановиться, что вызовет неизбежные вопросы о цене и причинах войны. Он не первый правитель, оказавшийся в такой ситуации. Именно к такому выводу пришло немецкое командование весной 1918 года, приняв подход к победе по принципу "все или ничего" и готовясь к решающему наступлению, - отмечают авторы материала. Поделиться

Также указывается, что разрыв между милитаризмом Путина и желанием людей вернуться в нормальную жизнь будет только увеличиваться, однако диктатора это вряд ли остановит.