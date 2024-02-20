Журналісти видання The Economist зазначають, що кремлівський диктатор Володимир Путін розв'язав війну не тільки проти України, а й проти російського народу у цілому і не планує зупинятись.

Як Путін воює проти росіян

У матеріалі видання зазначається, що підконтрольна кремлівському диктатору російська окупаційна армія захопила Авдіївку на Донеччині ціною життя 13 тис військових та втрати більше 400 танків, що свідчить про рішучість Путіна продовжувати злочинну війну.

Окрім цього журналісти видання зазначають, що смерть ув’язненого Кремлем опозиційного політика Олексія Навального також свідчить про наступ Путіна на внутрішньополітичному фронті напередодні президентських виборів.

Зазначається, що фронт в Україні у внутрішній політичний фронт у Росії наразі пов’язані.

Війна Путіна в Україні завжди була спрямована на те, щоб зміцнити своє становище всередині країни шляхом зміни умов за кордоном.

Путін боїться не військової могутності НАТО, а принципів, які були ним створені для захисту миру: демократія, свобода і верховенство права. Вони представляли екзистенціальну загрозу для влади Путіна, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Усередині Росії протистояння цій загрозі відчувається прямими нападами Путіна на свій власний народ.

Як Путін провокує дестабілізацію в РФ

На думку журналістів, такі випади виходять далеко за рамки боротьби з опонентами: путінський режим тепер обертається навіть проти тих, хто йому дружний.

Все це викликає обурення. Громадські протести жорстоко придушуються, але невдоволення вихлюпується в різних формах і місцях.... Більшість росіян ніколи не просили війни, не жадали української території і хочуть, щоб їхнє життя повернулося в нормальне русло. Ніщо з цього не означає, що протестний рух наростає, але дані опитувань показують, що підтримка війни поступово слабшає, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Аналітики підкреслюють, що наразі перед кремлівським диктатором стоїть нерозв’язна трилема серед нагальних потреб щодо подальшого фінансування війни, підтримання рівня життя і стримування інфляції.

Аналітики зазначають, що Росія не зможе вивести власну економіку зі стану збитковості без припинення війни проти України та зняття західних санкцій.

Однак Путін не може цього зробити, тому що його режим тепер може існувати тільки в стані війни. Для нього безпечніше подвоїти зусилля, наклавши великі репресії на свій народ, ніж зупинитися, що викличе неминучі питання про ціну і причини війни. Він не перший правитель, який опинився в такій ситуації. Саме до такого висновку прийшло німецьке командування навесні 1918 року, прийнявши підхід до перемоги за принципом "все або нічого" і готуючись до вирішального наступу, — наголошують автори матеріалу. Поширити

Також вказується, що розрив між мілітаризмом Путіна і бажанням людей повернутися до нормального життя буде тільки збільшуватися, проте диктатора це навряд чи зупинить.