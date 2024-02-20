Журналісти видання The Economist зазначають, що кремлівський диктатор Володимир Путін розв'язав війну не тільки проти України, а й проти російського народу у цілому і не планує зупинятись.
Як Путін воює проти росіян
У матеріалі видання зазначається, що підконтрольна кремлівському диктатору російська окупаційна армія захопила Авдіївку на Донеччині ціною життя 13 тис військових та втрати більше 400 танків, що свідчить про рішучість Путіна продовжувати злочинну війну.
Окрім цього журналісти видання зазначають, що смерть ув’язненого Кремлем опозиційного політика Олексія Навального також свідчить про наступ Путіна на внутрішньополітичному фронті напередодні президентських виборів.
Зазначається, що фронт в Україні у внутрішній політичний фронт у Росії наразі пов’язані.
Війна Путіна в Україні завжди була спрямована на те, щоб зміцнити своє становище всередині країни шляхом зміни умов за кордоном.
Усередині Росії протистояння цій загрозі відчувається прямими нападами Путіна на свій власний народ.
Як Путін провокує дестабілізацію в РФ
На думку журналістів, такі випади виходять далеко за рамки боротьби з опонентами: путінський режим тепер обертається навіть проти тих, хто йому дружний.
Аналітики підкреслюють, що наразі перед кремлівським диктатором стоїть нерозв’язна трилема серед нагальних потреб щодо подальшого фінансування війни, підтримання рівня життя і стримування інфляції.
Аналітики зазначають, що Росія не зможе вивести власну економіку зі стану збитковості без припинення війни проти України та зняття західних санкцій.
Також вказується, що розрив між мілітаризмом Путіна і бажанням людей повернутися до нормального життя буде тільки збільшуватися, проте диктатора це навряд чи зупинить.
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