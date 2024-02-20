Міноборони країни-агресорки РФ почало поширювати брехливі заяви про нібито ліквідацію окупаційною армією РФ плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Що відомо про брехню міноборони РФ та реальну ситуацію на лівобережжі Херсонщини
Зокрема, 20 лютого міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу заявив, про нібито “зачистку” армією РФ населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Він почав брехати про те, що по берегу Кринок нібито уже стоять пости російських військ.
Також міністр сказав, що до обстрілу населеного пункту причетні десантники, військові 810-ї бригади морської піхоти і 45-ї бригади спецпризначенців ВДВ.
Що кажуть українські військові
За інформацією представників ОСУВ “Одеса”, російські окупанти за відсутності наявних успіхів під час штурмів на лівому березі Дніпра у Херсонській області вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.
Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.
Також українські військові повідомили, що здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи можливості виконати поставлене командуванням завдання.
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