Міноборони країни-агресорки РФ почало поширювати брехливі заяви про нібито ліквідацію окупаційною армією РФ плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про брехню міноборони РФ та реальну ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Зокрема, 20 лютого міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу заявив, про нібито “зачистку” армією РФ населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Він почав брехати про те, що по берегу Кринок нібито уже стоять пости російських військ.

Також міністр сказав, що до обстрілу населеного пункту причетні десантники, військові 810-ї бригади морської піхоти і 45-ї бригади спецпризначенців ВДВ.

Що кажуть українські військові

За інформацією представників ОСУВ “Одеса”, російські окупанти за відсутності наявних успіхів під час штурмів на лівому березі Дніпра у Херсонській області вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачистку плацдарму на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності, - наголошують представники ОСУВ “Одеса”. Поширити

Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.