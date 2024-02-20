В ВСУ опровергли заявления Шойгу о ликвидации плацдарма на левобережье Днепра
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ опровергли заявления Шойгу о ликвидации плацдарма на левобережье Днепра

Война в Украине
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Источник:  online.ua

Минобороны страны-агрессорки РФ начало распространять лживые заявления о якобы ликвидации оккупационной армией РФ плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно о лжи минобороны РФ и реальной ситуации на левобережье Херсонщины

В частности, 20 февраля министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу заявил, о якобы "зачистке" армией РФ населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Он начал врать о том, что по берегу Крынок уже якобы стоят посты русских войск.

Также министр сказал, что к обстрелу населенного пункта причастны десантники, военные 810-й бригады морской пехоты и 45-й бригады спецназовцев ВДВ.

Что говорят украинские военные

По информации представителей ОСУВ "Одесса", российские оккупанты при отсутствии имеющихся успехов во время штурмов на левом берегу Днепра в Херсонской области прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, - отмечают представители ОСУВ "Одесса".

Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.

Также украинские военные сообщили, что совершив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу.

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