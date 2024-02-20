Минобороны страны-агрессорки РФ начало распространять лживые заявления о якобы ликвидации оккупационной армией РФ плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Что известно о лжи минобороны РФ и реальной ситуации на левобережье Херсонщины
В частности, 20 февраля министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу заявил, о якобы "зачистке" армией РФ населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Он начал врать о том, что по берегу Крынок уже якобы стоят посты русских войск.
Также министр сказал, что к обстрелу населенного пункта причастны десантники, военные 810-й бригады морской пехоты и 45-й бригады спецназовцев ВДВ.
Что говорят украинские военные
По информации представителей ОСУВ "Одесса", российские оккупанты при отсутствии имеющихся успехов во время штурмов на левом берегу Днепра в Херсонской области прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.
Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.
Также украинские военные сообщили, что совершив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу.
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