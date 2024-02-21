Ночью 21 февраля Россия снова атаковала территорию Украины десятками дронов, а также ракетами. Воздушные силы ВСУ уже отчитались о результатах своей работы.
Ночная атака РФ на Украину 21 февраля. Что известно
Как сообщает пресс-служба ПС ВСУ, в ночь на 21 февраля 2024 года российские захватчики совершили атаку зенитной управляемой ракетой С-300 (Ростовская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-59 (Белгородская обл.), четырьмя крылатыми ракетами Х-22 ( Ростовская обл.) и 19 ударными беспилотниками типа «Shahed» (Приморско-Ахтарск — РФ.).
Украинским защитникам удалось успешно уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 «шахедов» в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Кроме того, сообщается, что часть из шести не пораженных вражеских БПЛА не достигла своих целей.
Что известно об уничтожении российского истребителя Су-34 21 февраля
Об уничтожении еще одной вражеской цели сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.
По его словам, пилоту Су-35 повезло — он сманеврировал и больше не рискует.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-