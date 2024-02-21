ПС ВСУ уничтожили российский истребитель, ракету и 13 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

ПС ВСУ уничтожили российский истребитель, ракету и 13 дронов

Воздушные Силы ВСУ
Су-34
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Ночью 21 февраля Россия снова атаковала территорию Украины десятками дронов, а также ракетами. Воздушные силы ВСУ уже отчитались о результатах своей работы.

Ночная атака РФ на Украину 21 февраля. Что известно

Как сообщает пресс-служба ПС ВСУ, в ночь на 21 февраля 2024 года российские захватчики совершили атаку зенитной управляемой ракетой С-300 (Ростовская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-59 (Белгородская обл.), четырьмя крылатыми ракетами Х-22 ( Ростовская обл.) и 19 ударными беспилотниками типа «Shahed» (Приморско-Ахтарск — РФ.).

Украинским защитникам удалось успешно уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 «шахедов» в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Кроме того, сообщается, что часть из шести не пораженных вражеских БПЛА не достигла своих целей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. Держим небо! Вместе — к победе! — говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Что известно об уничтожении российского истребителя Су-34 21 февраля

Об уничтожении еще одной вражеской цели сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

По его словам, пилоту Су-35 повезло — он сманеврировал и больше не рискует.

Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике «Вечного полета, братья». Есть хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался! Будем есть российского медведя малыми кусками. Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами ВСУ

Ходят слухи, что у меня в последнее время плохое настроение. Не имею на это права! При такой боевой работе оно просто великолепно! — признался Николай Олещук.

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