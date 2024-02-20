Авіація ЗСУ завдала ударів по 5 зенітно-ракетних комплексах армії РФ — Генштаб

Підрозділами ракетних військ Сил оборони України завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 20.02.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетний та 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки неподалік Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог 6 разів безуспішно намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.