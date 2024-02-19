Протягом доби між українськими військами та російськими окупантами відбулось 70 бойових зіткнень. Також Сили оборони знищили два російських літаки.

ЗСУ за добу збили два літаки РФ

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника.

Також на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки ворога: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.

За добу ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Обстановка на передовій

На Куп’янському напрямку РФ здійснила 3 безуспішні спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки біля Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївкт, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими військами відбито 9 атак ворога в районах Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбити 19 атак.

На Новопавлівському напрямку ворог 1 раз намагався проводити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в районі Малинівки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку війська РФ здійснили 5 спроб штурму позицій українських військ на лівому березі Дніпра.