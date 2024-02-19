За сутки между украинскими войсками и российскими оккупантами произошло 70 боевых столкновений. Также Силы обороны уничтожили два российских самолета.

ВСУ за сутки сбили два самолета РФ

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника.

Также на восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два самолета врага: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.

За сутки враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на передовой

На Купянском направлении РФ предприняла 3 безуспешные попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 4 атаки возле Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клищиевкт, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими войсками отражены 9 атак врага в районах Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении в Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отразить 19 атак.

В Новопавловском направлении враг 1 раз пытался проводить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника в районе Малиновки и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении войска РФ предприняли 5 попыток штурма позиций украинских войск на левом берегу Днепра.