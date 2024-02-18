Авиация ВСУ нанесла удары по 4 районам сосредоточения армии РФ — Генштаб

Также на восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 18.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 64 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ольховатки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Боровой Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника у Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Раздолевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага в районах Ласточкиного и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Желанне, Орловка, Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 12 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Прасковьевка.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районе Работиного Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 14 попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Ингулец, Федоровка, Ивановка, Тягинка, Токаревка, Крынки Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из РСЗО по районам населенных пунктов Крынки, Томина Балка, Ингулец и Ивановка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Также на восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 пунктам управления и 1 складу боеприпасов противника.