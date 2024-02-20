Протягом минулої доби відбулося між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 81 бойове зіткнення. Війська РФ втратили 1230 солдат, 5 танків, 40 артсистем.

Ситуація на передовій

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

ЗСУ відбили атаки РФ на 8 напрямках

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, 6 разів атакував українські підрозділи в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак окупантів в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 9 атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку окупантів.

На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався здійснити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив 5 безуспішних штурмів.