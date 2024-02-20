ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 2 самолета — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки уничтожили более тысячи оккупантов и 2 самолета — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки произошло между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 81 боевое столкновение. Войска РФ потеряли 1230 солдат, 5 танков, 40 артсистем.

Ситуация на передовой

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.

Всего враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

ВСУ отразили атаки РФ на 8 направлениях

На Купянском направлении во враг предпринял 4 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации 6 раз атаковал украинские подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 14 атак оккупантов в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 9 атак врага возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака кафиров.

На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался совершить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 11 атак захватчиков возле Малиновки и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 5 безуспешных штурмов.

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