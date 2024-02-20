Авиация ВСУ нанесла удары по 5 зенитно-ракетным комплексам армии РФ — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация ВСУ нанесла удары по 5 зенитно-ракетным комплексам армии РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ
Самолет
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Подразделениями ракетных войск Сил обороны Украины нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 10 артиллерийским средствам противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 20.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 50 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 99 авиационных ударов, совершил 82 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Екатериновка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления у Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Шевченково, Ивановка, Глушковка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Веселое, Раздоловка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки неподалеку от Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах Степного, Ласточкиного, Северного, Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов вблизи населенных пунктов Александрополь, Очеретино, Орловка, Ласточкино, Тонечко Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 17 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Курахово, Екатериновка, Елизаветовка.

На Новопавловском направлении враг 6 раз безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около десяти населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Малой Токмачки и Работиного Запорожской области. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Понятовка, Белозерка, Велетенське, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 10 артиллерийским средствам противника.

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