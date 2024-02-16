По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, украинским военным будет труднее освободить от российской оккупации Крым, чем захваченные РФ территории Донецкой и Луганской областей.
Почему Донбасс будет тяжелее деоккупировать, чем Крым
Он отметил, что сейчас Россия имеет сухопутный коридор в оккупированный Крым и также использует незаконно построенный Керченский мост.
Глава ГУР отмечает, что именно эти два вопроса должны решить украинские военные для освобождения аннексированного Россией полуострова.
Остальные – это вопрос времени. Полуостров будет возвращен. А ситуация с Донбассом – более сложная
Что Буданов говорит о победе в войне
Глава ГУР подчеркнул, что в развязанной Россией преступной войне на истощение победит тот, у кого более мощные экономические и логистические способности.
Буданов отметил, что ситуация на поле боя в Украине остается тяжелой, но не критичной.
По его убеждению, никакие современные технологии не помогут кардинально изменить ход войны на истощение, на которое влияет ряд других факторов.
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