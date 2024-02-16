Крым или Донбасс. Буданов оценил, что труднее деоккупировать
Категория
Украина
Дата публикации

Крым или Донбасс. Буданов оценил, что труднее деоккупировать

Кирилл Буданов
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Источник:  Liberation

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, украинским военным будет труднее освободить от российской оккупации Крым, чем захваченные РФ территории Донецкой и Луганской областей.

Почему Донбасс будет тяжелее деоккупировать, чем Крым

Вернуть Донбасс будет сложнее, поскольку там есть непрерывная линия поставок, российские войска могут использовать ее с любой стороны. Те, кто владел Крымом, считали его неприступной крепостью, однако в конце концов теряли. Как и Украина десять лет назад, – объясняет Буданов.

Он отметил, что сейчас Россия имеет сухопутный коридор в оккупированный Крым и также использует незаконно построенный Керченский мост.

Глава ГУР отмечает, что именно эти два вопроса должны решить украинские военные для освобождения аннексированного Россией полуострова.

Остальные – это вопрос времени. Полуостров будет возвращен. А ситуация с Донбассом – более сложная

Что Буданов говорит о победе в войне

Глава ГУР подчеркнул, что в развязанной Россией преступной войне на истощение победит тот, у кого более мощные экономические и логистические способности.

Буданов отметил, что ситуация на поле боя в Украине остается тяжелой, но не критичной.

Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное – от подлодок до стратегической авиации – используется уже давно, - подчеркнул глава ГУР.

По его убеждению, никакие современные технологии не помогут кардинально изменить ход войны на истощение, на которое влияет ряд других факторов.

Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть и как планировать линии поставки. В продолжительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику, - отмечает Буданов.

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