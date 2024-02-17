На думку керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, українським військовим буде важче звільнити від російської окупації Крим, ніж захоплені РФ території Донецької та Луганської областей.

Чому Донбас буде важке деокупувати, ніж Крим

Повернути Донбас буде складніше, оскільки там є безперервна лінія постачання, російські війська можуть використовувати її з будь-якого боку. Ті, хто володів Кримом, вважали його неприступною фортецею, однак зрештою втрачали. Як і Україна десять років тому, - пояснює Буданов. Поширити

Він зазначив, що наразі Росія має сухопутний коридор до окупованого Криму та також використовує незаконно побудований Керченський міст.

Глава ГУР зазначає, що саме ці два питання мають вирішити українські військові для звільнення анексованого Росією півострова.

Решта - це питання часу. Півострів буде повернуто. А ситуація з Донбасом - складніша

Що Буданов каже стосовно перемоги у війні

Глава ГУР підкреслив, що у розв’язаній Росією злочинній війні на виснаження переможе той, хто має більш потужні економічні та логістичні спроможності.

Буданов зазначив, що ситуація на полі бою в Україні залишається важкою, однак не критичною.

Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно, - підкреслив глава ГУР. Поширити

На його переконання, ніякі надсучасні технології не допоможуть кардинально змінити хід війни на виснаження, на яку впливає низка інших факторів.