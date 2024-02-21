Коли ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ — дані WSJ
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ — дані WSJ

ЗСУ
Джерело:  The Wall Street Journal

Як вдалося дізнатися The Wall Street Journal, якщо українські захисники зможуть успішно тримати оборону у 2024 році, то уже наступного року наші Збройні сили зможуть піти у новий контрнаступ.

Новий контрнаступ ЗСУ може розпочатися уже в 2025 році

За словами американських журналістів, вони вирішили поспілкуватися з шефом української розвідки Кирилом Будановим.

Окрім того, вони звертають увагу на те, що, згідно з нещодавнім дослідженням лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, окупаційна армія РФ до кінця цього року досягне піку своїх можливостей у наступі.

Після цього Росія зіткнеться з серйозним дефіцитом бронетехніки.

Як пояснює глава ГУР МО, ключове питання полягає у тому, чи готові міжнародні партнери Києва забезпечувати Україну боєприпасами весь рік, поки Збройні сили України будуть проводити підготовку до своєї операції.

Кирило Буданов також переконаний у тому, що росіянам "не вистачить сил" протягом 2024 року окупувати Донецьку та Луганську області.

Буданов пояснив, як Україні перемогти РФ у тривалій війні

На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, у тривалій війні переможе та країна, яка має потужнішу економіку та логістику.

Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику, ― пояснив глава ГУР МО.

Він також підтвердив, що станом на сьогодні ситуація на полях битв в Україні залишається важкою, однак не критичною.

Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР МО України

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