ВСУ нанесли удары по 8 артсредствам и 1 РЛС армии РФ — Генштаб

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить подразделения Сил обороны Украины с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций ВСУ.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 21.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 51 боевое столкновение.

Всего враг нанес 3 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 71 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Милово, Ольховатка, Григоровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг предпринял 2 попытки наступления у Синьковки и Табаевки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки вблизи Тернов и Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области и Лимана, Свято-Покровская, Северская Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражена атака неподалеку от Клещиевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага у Степного, Ласточкиного, Первомайского, Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новопокровское, Новобахмутовка, Степное, Семеновка, Орловка, Ласточкино Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 20 населённых пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника западнее Вербового и в районе Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Крынок и Чернобаевки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Херсон, Крынки, Ивановка, Тягинка, Токаревка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складах горюче-смазочных материалов, 3 пунктам управления, 8 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.