Украинские бойцы ликвидировали более тысячи оккупантов РФ и 13 танков – Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы ликвидировали более тысячи оккупантов РФ и 13 танков – Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 406 080 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков − 6 516 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин – 12 338 (+70) ед,

  • артиллерийских систем - 9 826 (+53) ед,

  • РСЗО − 992 (+4) ед,

  • средств ПВО − 678 (+3) ед,

  • самолетов − 338 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7560 (+39) ед,

  • крылатых ракет − 1 903 (+1) ед,

  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 861 (+56) ед,

  • специальной техники – 1 558 (+7) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал наши подразделения вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника возле Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты предприняли 20 попыток прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника у Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил один безуспешный штурм, — отмечает Генштаб.

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