5 майоров и 3 капитана. В ГУР заявляют о ликвидации экипажа А-50У
Категория
Украина
Дата публикации

5 майоров и 3 капитана. В ГУР заявляют о ликвидации экипажа А-50У

А-50
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Источник:  Украинская правда

В сбитом Украиной российском самолете А-50У были ликвидированы 10 российских захватчиков.

Все члены экипажа А-50У были уничтожены

Украинские журналисты от своих источников в Главном управлении разведки узнали, что все 10 находившихся в самолете россиян погибли.

Инсайдеры в ГУР утверждают, что речь идет о пяти майорах, трех капитанах, прапорщике и лейтенанте.

Кроме того, сообщается, что жертв падения самолета на земле нет.

Согласно последним данным, у военно-транспортной авиации страны-агрессорки осталось еще семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Уничтожение Украиной российского самолета А-50У

23 февраля Воздушные силы ВСУ совместно с ГУР смогли сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Для этого украинские силы использовали советский ЗРК С-200.

По словам украинских разведчиков, А-50У — это новая модернизированная версия самолета.

Что важно понимать, его стоимость составляет 350 миллионов долларов.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Сбитие А-50У — очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, — отмечают представители ГУР.

Кроме того, впоследствии стало известно, что после сбития А-50 еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.

Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР и Воздушных сил является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС РФ, выполнявших задачи вблизи н.п. Миллерово ― часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки.

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