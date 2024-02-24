В сбитом Украиной российском самолете А-50У были ликвидированы 10 российских захватчиков.
Все члены экипажа А-50У были уничтожены
Украинские журналисты от своих источников в Главном управлении разведки узнали, что все 10 находившихся в самолете россиян погибли.
Инсайдеры в ГУР утверждают, что речь идет о пяти майорах, трех капитанах, прапорщике и лейтенанте.
Кроме того, сообщается, что жертв падения самолета на земле нет.
Согласно последним данным, у военно-транспортной авиации страны-агрессорки осталось еще семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.
Уничтожение Украиной российского самолета А-50У
23 февраля Воздушные силы ВСУ совместно с ГУР смогли сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
Для этого украинские силы использовали советский ЗРК С-200.
По словам украинских разведчиков, А-50У — это новая модернизированная версия самолета.
Что важно понимать, его стоимость составляет 350 миллионов долларов.
Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.
Кроме того, впоследствии стало известно, что после сбития А-50 еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.
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