В сбитом Украиной российском самолете А-50У были ликвидированы 10 российских захватчиков.

Все члены экипажа А-50У были уничтожены

Украинские журналисты от своих источников в Главном управлении разведки узнали, что все 10 находившихся в самолете россиян погибли.

Инсайдеры в ГУР утверждают, что речь идет о пяти майорах, трех капитанах, прапорщике и лейтенанте.

Кроме того, сообщается, что жертв падения самолета на земле нет.

Согласно последним данным, у военно-транспортной авиации страны-агрессорки осталось еще семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Last moments of Russian A-50. pic.twitter.com/nMUetwJpjj — Clash Report (@clashreport) February 23, 2024

Уничтожение Украиной российского самолета А-50У

23 февраля Воздушные силы ВСУ совместно с ГУР смогли сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Для этого украинские силы использовали советский ЗРК С-200.

По словам украинских разведчиков, А-50У — это новая модернизированная версия самолета.

Что важно понимать, его стоимость составляет 350 миллионов долларов.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Сбитие А-50У — очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы, — отмечают представители ГУР. Поделиться

Кроме того, впоследствии стало известно, что после сбития А-50 еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы.