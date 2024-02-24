5 майорів і 3 капітани. У ГУР заявляють про ліквідацію екіпажа А-50У
Категорія
Україна
Дата публікації

5 майорів і 3 капітани. У ГУР заявляють про ліквідацію екіпажа А-50У

А-50У
Джерело:  Українська правда

У збитому Україною російському літаку А-50У були ліквідовані 10 російських загарбників.

Усі члени екіпажу А-50У були знищені

Українські журналісти від своїх джерел у Головному управлінні розвідки дізналися, що усі 10 росіян, що були у літаку, загинули.

Інсайдери у ГУР стверджують, що йдеться про п’ять майорів, трьох капітанів, прапорщика та лейтенанта.

Окрім того, наголошується, що жертв від падіння літака на землі немає.

Згідно з останніми даними, у воєнно-транспортній авіації країни-агресорки залишилося ще сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Знищення Україною російського літака А-50У

23 лютого Повітряні сили ЗСУ спільно з ГУР змогли збити російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У.

Для цього українські сили використали радянський ЗРК С-200.

За словами українських розвідників, А-50У — це нова модернізована версія літака.

Що важливо розуміти, його вартість сягає 350 мільйонів доларів.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Збиття А-50У — черговий серйозний удар по потенціалу та можливостям терористичної Москви, — зазначають представники ГУР.

Окрім того, згодом стало відомо, що після збиття А-50у ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.

Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР та Повітряних сил є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС РФ, які виконували завдання поблизу н.п. Міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки".

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