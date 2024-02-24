У збитому Україною російському літаку А-50У були ліквідовані 10 російських загарбників.

Усі члени екіпажу А-50У були знищені

Українські журналісти від своїх джерел у Головному управлінні розвідки дізналися, що усі 10 росіян, що були у літаку, загинули.

Інсайдери у ГУР стверджують, що йдеться про п’ять майорів, трьох капітанів, прапорщика та лейтенанта.

Окрім того, наголошується, що жертв від падіння літака на землі немає.

Згідно з останніми даними, у воєнно-транспортній авіації країни-агресорки залишилося ще сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Last moments of Russian A-50. pic.twitter.com/nMUetwJpjj — Clash Report (@clashreport) February 23, 2024

Знищення Україною російського літака А-50У

23 лютого Повітряні сили ЗСУ спільно з ГУР змогли збити російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У.

Для цього українські сили використали радянський ЗРК С-200.

За словами українських розвідників, А-50У — це нова модернізована версія літака.

Що важливо розуміти, його вартість сягає 350 мільйонів доларів.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Збиття А-50У — черговий серйозний удар по потенціалу та можливостям терористичної Москви, — зазначають представники ГУР. Поширити

Окрім того, згодом стало відомо, що після збиття А-50у ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.