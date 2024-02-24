Битва за Гостомель. ГУР розкрило невідомі деталі боїв за стратегічний аеродром

Битва за Гостомельський аеропорт була справді доленосною для історії України, адже бійцям ЗСУ вдалося успішно відбити першу спробу росіян щодо оточення та захоплення Києва.

Битва за Гостомель. Як це було

Як розповіли журналістам українські розвідники, 24 лютого 2022 року, після 08:00, на територію аеродрому в Гостомелі прибула група спецпризначенців ГУР МО України.

Вони мали на меті підсилити нацгвардійців під час ймовірної спроби висадки російського десанту.

Що важливо розуміти, ще напередодні вторгнення РФ українські воєнні розвідники відвідали аеродром Гостомель для рекогносцировки, оскільки вважали північ одним із найважливіших напрямків наступу росіян на столицю України.

Вранці 24 лютого загін із 30 спецпризначенців ГУР МО України, який потім отримає назву «Шаманбат», висунувся до Гостомеля з конкретним бойовим завданням.

Нам сказали, що очікується наступ. Треба зробити так, щоб аеродром не змогли захопити відразу, дати час для 72-ї бригади підтягнути артилерію, ― розповів один із оборонців Гостомеля, розвідник Ігор. Поширити

За словами бійців ГРУ, вперше вони почули гул російських гелікоптерів після 11:00.

Нацгвардійці та розвідники прийняли бій, а в цей час механізовані Чорні Запорожці 72-ї рухались 100-кілометровим «маршем життя» із Білої Церкви на оборону столиці України.

Відбити Гостомель не вдалося з першого разу

У Гостомелі не вистачало засобів ППО, тому бій хлопці вели фактично з тими росіянами, які приземлилися, по повітряних цілях працювати вони не могли.

Окрім того, наголошується, що за ситуацією на аеродромі спостерігали мешканці Гостомеля та сусідніх населених пунктів. Вони знімали кадри боїв на відео та миттєво поширювали їх в соцмережах. Практично весь світ в режимі реального часу бачив, що відбувається в Гостомелі.

Бої за Гостомельський аеродром тривали до останніх днів березня 2022 року.

2 квітня Міноборони України оголосило, що територія Київської області звільнена від росіян.