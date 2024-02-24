Генсек НАТО зробив заяву щодо членства України в Альянсі

У другу річницю повномасштабної війни РФ проти України генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.
У НАТО запевнили, що Україна стане членом Альянсу
За його словами, ситуація на полі бою залишається вкрай важкою, а путін не відмовився від своєї мети захопити Україну.
Він підкреслив, що понад усе Україна зберігає свою свободу і незалежність, що стало можливим завдяки мужності та рішучості українців й великій військовій та економічній підтримці союзників з НАТО.
Столтенберг наголосив, що за останні дні та тижні члени НАТО оголосили про нові пакети допомоги на мільярди доларів, що охоплюють ключові можливості, як-от артилерійські боєприпаси, протиповітряна оборона та бойові катери, обладнання та запчастини до F-16, безпілотники та обладнання для розмінування.
Підтримка вже в дорозі, — сказав він.
За його словами, Путін розпочав війну, бо хотів закрити двері перед НАТО і позбавити Україну права вибирати власний шлях, але він домігся прямо протилежного: Україна тепер ближча до НАТО, ніж будь-коли.
Вторгнення Росії в Україну
Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей.
24 лютого 2022 року окупанти почали повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків.
У квітні 2022 року Сили оборони вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.
5 червня 2023 року в Міноборони України заявили, що на деяких напрямках Сили оборони перейшли до наступальних дій. Пізніше були повідомлення про деокупацію населених пунктів на сході й півдні. У жовтні 2023 року окупанти пішли в наступ на Авдіївку.
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