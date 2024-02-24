Генсек НАТО зробив заяву щодо членства України в Альянсі

У другу річницю повномасштабної війни РФ проти України генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

У НАТО запевнили, що Україна стане членом Альянсу

Сьогодні виповнюється два роки, як російські танки вторглися в Україну. Початок найбільшої війни в Європі після Другої світової. Дозвольте мені почати з вшанування всіх тих хоробрих українців, які полягли або були поранені, захищаючи свою Батьківщину, — зазначив Єнс Столтенберг. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

За його словами, ситуація на полі бою залишається вкрай важкою, а путін не відмовився від своєї мети захопити Україну.

Україна не розвалилася за кілька тижнів, як багато хто боявся. Ви відбили половину території, захопленої Росією. Відтіснили росію від значної частини Чорного моря. І завдали великих втрат російським військам, — зауважив генсек Альянсу. Поширити

Він підкреслив, що понад усе Україна зберігає свою свободу і незалежність, що стало можливим завдяки мужності та рішучості українців й великій військовій та економічній підтримці союзників з НАТО.

Столтенберг наголосив, що за останні дні та тижні члени НАТО оголосили про нові пакети допомоги на мільярди доларів, що охоплюють ключові можливості, як-от артилерійські боєприпаси, протиповітряна оборона та бойові катери, обладнання та запчастини до F-16, безпілотники та обладнання для розмінування.

Підтримка вже в дорозі, — сказав він.

За його словами, Путін розпочав війну, бо хотів закрити двері перед НАТО і позбавити Україну права вибирати власний шлях, але він домігся прямо протилежного: Україна тепер ближча до НАТО, ніж будь-коли.

Вторгнення Росії в Україну

Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей.

24 лютого 2022 року окупанти почали повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків.

У квітні 2022 року Сили оборони вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.