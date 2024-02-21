Столтенберг висловився щодо перспективи вступу України в НАТО

Усі члени Північноатлантичного Альянсу чітко заявили, що Україна стане членом НАТО. Однак наразі питання стоїть у тому, як бути з війною.

Столтенберг про те, коли Україна може ввійти в НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що війна Альянсу та Росії не вигідна нікому. Водночас структура робить кроки, щоб якнайшвидше долучити Україну до Північноатлантичного Альянсу.

Єнс Стонтелберг розповів, що минулоріч НАТО скоротив шлях до вступу України, скасувавши вимогу щодо плану дій щодо членства. Окрім цього, було погоджено програму забезпечення оперативної сумісності та поглиблено співпрацю – наприклад, створення Ради Україна-НАТО.

За словами генсека НАТО, коли складуться відповідні політичні умови, тоді Україну запросять до НАТО. Неможливо сказати, коли саме це буде – про це наразі говорити рано. Однак Україна точно буде в Альянсі.

Проте нам також потрібно вирішити, як бути з тим, що триває війна. Адже ми не хочемо розгорнути повномасштабну війну між НАТО та Росією, яка не принесе користі ані Україні, ані Альянсу, – акцентував Столтенберг. Поширити

Наразі питання в тому, як НАТО може гарантувати перемогу України, надання їй військової підтримки. За словами генсека, потрібно зробити так, щоб Україна якомога швидше все ж стала членом Альянсу.

Гарантії безпеки

Україна підписала низку безпекових угод з багатьма країнами Північноамериканського Альянсу. Як зазначив Єнс Столтенберг, він лише вітає такі договори, однак вони не можуть замінити повноцінне членство у НАТО. Перевагою Альянсу є 5 стаття з повноцінними гарантіями безпеки, де напад на одного союзника буде нападом на всіх. Тобто усі за одного й один за всіх.

Зазначимо! 16 лютого Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про гарантії безпеки. У восьми розділах домовленості мовиться, що Німеччина підтримуватиме розвиток Сил оборони України у найрізноманітніших аспектах. Увечері того ж дня подібну угоду підписали й з Францією. Емануель Макрон наголосив на тому, що готовий робити більше, навіть якщо доведеться виходити із зони комфорту.