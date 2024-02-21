Столтенберг высказался о перспективе вступления Украины в НАТО
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Политика
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Столтенберг высказался о перспективе вступления Украины в НАТО

Столтенберг
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Источник:  Суспільне

Все члены Североатлантического Альянса ясно заявили, что Украина станет членом НАТО. Однако вопрос стоит в том, как быть с войной.

Столтенберг о том, когда Украина может войти в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война Альянса и России не выгодна никому. В то же время, структура делает шаги, чтобы как можно быстрее присоединить Украину к Североатлантическому Альянсу.

Йенс Стонтелберг рассказал, что в прошлом году НАТО сократила путь к вступлению Украины, отменив требование о плане действий по членству. Кроме того, была согласована программа обеспечения оперативной совместимости и углублено сотрудничество – например, создание Совета Украина-НАТО.

По словам генсека НАТО, когда сложатся соответствующие политические условия, тогда Украину пригласят в НАТО. Невозможно сказать, когда именно это будет – об этом говорить рано. Однако Украина точно будет в Альянсе.

Однако нам также нужно решить, как быть с тем, что идет война. Мы ведь не хотим развернуть полномасштабную войну между НАТО и Россией, которая не принесет пользы ни Украине, ни Альянсу, – акцентировал Столтенберг.

Пока вопрос о том, как НАТО может гарантировать победу Украины, оказание ей военной поддержки. По словам генсека, нужно сделать так, чтобы Украина как можно скорее все же стала членом Альянса.

Гарантии безопасности

Украина подписала ряд соглашений по безопасности со многими странами Североамериканского Альянса. Как отметил Йенс Столтенберг, он только приветствует такие договоры, однако они не могут заменить полноценное членство в НАТО. Преимуществом Североатлантического союза является 5 статья с полноценными гарантиями безопасности, где нападение на одного союзника будет нападением на всех. То есть, все за одного и один за всех.

Отметим! 16 февраля Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. В восьми разделах договоренности говорится, что Германия будет поддерживать развитие Сил обороны Украины в самых разных аспектах. Вечером того же дня подобное соглашение было подписано и с Францией. Эммануэль Макрон отметил, что готов делать больше, даже если придется выходить из зоны комфорта.

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